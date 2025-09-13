Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»
Η Πάφος γνώρισε εντός έδρας ήττα (0-1) από τον Απόλλωνα Λεμεσού, λίγες ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι Πρωταθλητές Κύπρου γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, σε ένα ματς που είχε ένταση, νεύρα κι αποβολές.
Η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες στο 47ο λεπτό, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, καθώς στο 56’ ο Απόλλωνας εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή του και σκόραρε με τον Βάισμπεκ.
Το συγκεκριμένο τέρμα αποδείχθηκε «χρυσό», με το παιχνίδι να παίρνει… φωτιά στο τελευταίο τέταρτο. Ο σκόρερ αποβλήθηκε στο 87’, όπως κι ο Σπόλιαριτς στο 90+9’, για να ολοκληρώσει η ομάδα της Λεμεσού το με εννιά παίκτες.
Τα highlights του Πάφος - Απόλλων Λεμεσού
