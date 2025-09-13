Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

Οι Πρωταθλητές Κύπρου γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, σε ένα ματς που είχε ένταση, νεύρα κι αποβολές.

Η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες στο 47ο λεπτό, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, καθώς στο 56’ ο Απόλλωνας εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή του και σκόραρε με τον Βάισμπεκ.

Το συγκεκριμένο τέρμα αποδείχθηκε «χρυσό», με το παιχνίδι να παίρνει… φωτιά στο τελευταίο τέταρτο. Ο σκόρερ αποβλήθηκε στο 87’, όπως κι ο Σπόλιαριτς στο 90+9’, για να ολοκληρώσει η ομάδα της Λεμεσού το με εννιά παίκτες.