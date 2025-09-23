Κύπελλο Ελλάδας: Ο νεαρός Πατήρας γλίτωσε την Κηφισιά από ήττα στην Καβάλα

Οι «αργοναύτες» βρέθηκαν μια… ανάσα από την πρώτη νίκη τους στον ενιαίο όμιλο, αλλά υπολόγιζαν δίχως τον 21χρονο επιθετικό μέσο.

Η Καβάλα προηγήθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Δημοσθένους, αλλά η Κηφισιά βρήκε απάντηση λίγο πριν το φινάλε. Ο Πατήρας με ωραία ενέργεια ισοφάρισε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, δίνοντας τον δεύτερο βαθμό της ομάδας του στη διοργάνωση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας (ΕΠΣ Εύβοιας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σταμούλης - Μούσιολικ, Πατήρας

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Αλιατίδης, Χρούστινετς, Διονέλης (32΄ Δημοσθένους, 59΄ Γαβριηλίδης), Σγουρός, Μπρέγκου, Ερνάντες (84΄ Ρόιμπας), Σταμούλης, Καντουσί, Σιφναίος (46΄ Κουντουριώτης)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σμπώκος, Μποτία, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος (56΄ Λαρουσί), Εσκιβέλ (65΄ Ντίας), Ρουκουνάκης, Πατήρας, Τζίμας (65΄ Παντελίδης), Μούσιολικ (56΄ Τεττέη), Χριστόπουλος (56΄ Πόμπο)