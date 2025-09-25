Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

Θλίψη στην Αγγλία και στο ποδόσφαιρο της χώρας. Ένας νέος άνθρωπος, μόλις στα 21 του χρόνια, άφησε την τελευταία του πνοή. «Προδομένος» απ’ την μεγάλη του αγάπη για το άθλημα.

Ο Μπίλι Βίγκαρ υπήρξε παίκτης της Άρσεναλ στις ακαδημίες και ήταν απ’ τα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά γι’ αυτόν και πάλι προσπαθούσε να κάνει αυτό που αγαπά.

Ως παίκτης την Τσίτσεστερ Σίτι τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς με

Την Γουίνγκεϊτ και Φίντσλεϊ. Το περασμένο Σάββατο χτύπησε κατά τη διάρκεια του ματς και οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, με αποτέλεσμα να τον βάλουν σε τεχνητό κώμα.

Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Από την ομάδα του ανακοινώθηκε ο θάνατός του, μόλις στα 21 του χρόνια. Βυθίζοντας στο πένθος το ποδόσφαιρο της χώρας.