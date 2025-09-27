Premier League: Νέο «στραβοπάτημα» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Για την 6η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ακόμη ένα πισωγύρισμα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν στην έδρα της Μπρέντφορντ με 3-1. Αποτέλεσμα που βάζει πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Τιάγκο στο 8’ και στο 20’ πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ των γηπεδούχων. Ο Σέσκο μείωσε στο 26’ σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ. Στο 76’ ο Κέλεχερ απέκρουσε το πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες στη μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων.

Ο Γιένσεν στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 3-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στέλνοντας την Μπρέντφορντ στους 7 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.