La Liga: Η Ατλέτικο… σκόρπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με πεντάρα μετά από 76 χρόνια!

Μυθική εμφάνιση της Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και εκπληκτική νίκη με 5-2 επί της «βασίλισσας» για την Primera Division.

Από τη σεζόν 1949-50 είχε να βάλει πέντε γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτης στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ντέρμπι της Ισπανικής πρωτεύουσας για την 7η αγωνιστική, πέρασε στην ιστορία λοιπόν. Οι «ροχιμπλάνκος» πέτυχαν την μεγαλύτερη νίκη τους επί της «βασίλισσας» στον αιώνα που διανύουμε, με το εκπληκτικό 5-2.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν απλά εκπληκτική και… σκόρπισε στο «Μετροπολιτάνο» τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο είχαν το απόλυτο νικών 6Χ6 πηγαίνοντας στην έδρα της αντιπάλου τους, όπου και δέχτηκαν ηχηρή αγωνιστική «σφαλιάρα».

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική και είχε δύο ανατροπές. Ο Λε Νορμάν στο 14’ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Ο Εμπαπέ στο 25’ ισοφάρισε, για να έρθει ο Γκιουλέρ στο 36’ να κάνει το 1-2. Ο Σόρλοτ στο 45’ έκανε το 2-2.

Το… πάρτι της Ατλέτικο άρχισε στο 51’. Με πέναλτι ο Χούλιαν Άλβαρες έκανε το 3-2, με τον Αργεντινό στο 63’ να διαμορφώνει το 4-2. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκριεζμάν στις καθυστερήσεις.

Έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την πρώτη της απώλεια κι έμεινε στους 18 βαθμούς, ενώ η Ατλέτικο με τη νίκη της ανέβηκε στους 12.

