Premier League: Η Άρσεναλ έκανε τρομερή ανατροπή πριν τον Ολυμπιακό!

Οι «κανονιέρηδες» έβγαλαν χαρακτήρα και πήραν μεγάλη νίκη, δείχνοντας ότι φέτος είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στην κορυφή της Premier League, έπειτα από 21 χρόνια.

Η Άρσεναλ έστειλε μήνυμα σε όλους τους αντιπάλους της και μια ημέρα μετά την ήττα της Λίβερπουλ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας πήρε σπουδαίο «τρίποντο» και πλησίασε στο -2 την κορυφή.

Η Νιουκάστλ προηγήθηκε στο 34’ με τον Βολτεμάντε, αλλά η ομάδα του Λονδίνου με γκολ του Μερίνο στο 84’ και τέρμα του Γκάμπριελ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων γύρισε τούμπα το ματς.

Η Άρσεναλ υποδέχεται τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη (01/10) στις 22:00, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική της League Phase του Champions League.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Λιβραμέντο (77′ Λασέλς), Τιαό, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον (90′ Μπαρνς), Μέρφι (67′ Τρίπιερ), Βολτεμάντε (67′ Οσούλα), Γκόρντον (67′ Ελάνγκα)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα (46′ Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70′ Μερίνο), Θουμπιμέντι (82′ Έντεγκααρντ), Ράις, Έζε, Σακά (70′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες, Τροσάρ (88′ Λιούις-Σκέλι)

Η 6η αγωνιστική της Premier League

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90+5′ Γένσεν / 26′ Σέσκο)

(8′, 20′ Τιάγκο, 90+5′ Γένσεν / 26′ Σέσκο) Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1 (12′, 65′ Εστέβ αυτ. 61′ Νούνες, 90′, 90+3′ Χάλαντ / 38′ Άντονι)

(12′, 65′ Εστέβ αυτ. 61′ Νούνες, 90′, 90+3′ Χάλαντ / 38′ Άντονι) Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2 (37′ Ρόντον, 54′ Λόνγκσταφ / 26′ Σεμενιό, 90+3′ Κρούπι)

(37′ Ρόντον, 54′ Λόνγκσταφ / 26′ Σεμενιό, 90+3′ Κρούπι) Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1 (9′ Σαρ, 90+7′ Ενκέτια / 87′ Κιέζα)

(9′ Σαρ, 90+7′ Ενκέτια / 87′ Κιέζα) Τσέλσι – Μπράιτον 1-3 (24′ Φερνάντες / 77′, 90+10′ Γουέλμπεκ, 90+2′ Κάιπερ)

(24′ Φερνάντες / 77′, 90+10′ Γουέλμπεκ, 90+2′ Κάιπερ) Νότιγχαμ – Σάντερλαντ 0-1 (38′ Αλντερέτε)

(38′ Αλντερέτε) Τότεναμ – Γουλβς 1-1 (90+4′ Παλίνια / 54′ Μπουένο)

(90+4′ Παλίνια / 54′ Μπουένο) Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1 (37′ Γουότκινς, 49′ Μαγκίν, 51′ Μπουεντία / 3′ Χιμένες)

(37′ Γουότκινς, 49′ Μαγκίν, 51′ Μπουεντία / 3′ Χιμένες) Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2 (34′ Βολτεμάντε / 84′ Μερίνο, 90+6′ Γκάμπριελ)

(34′ Βολτεμάντε / 84′ Μερίνο, 90+6′ Γκάμπριελ) 29/9 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)