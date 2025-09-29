«Μαγεία» και «Αρχηγάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (29/09).
Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού και βγήκε «Αδιάβροχος» από το Αγρίνιο με «Μαγεία Ρενάτο».
Παράλληλα, με νίκη συνέχισε η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 1-0 του Βόλου με τον «Αρχηγάρα» Πέτρο Μάνταλο να «γράφει» 400 συμμετοχές με τη φανέλα της, ενώ στον Ολυμπιακό αποθεώνεται ο «Τσικίνιο, ο μάγος».
