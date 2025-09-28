Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός – Νέα απώλεια για ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή, από την οποία έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με γκολ στο 90+4’!

Ο Φραντζί Πιερό πέτυχε το τέταρτο γκολ του στα τελευταία πέντε ματς κι η μέτρια ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο, λίγες ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η «Ένωση» δεν εντυπωσίασε, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League, μετά την ισοπαλία στη Λάρισα.

Για 93 λεπτά ο Παναθηναϊκός έβλεπε τη βροχή να τον… κάνει μούσκεμα. Βαθμολογικά όμως, ήρθε το 90+4’ για να τον βγάλει «άβρεχτο» στο Αγρίνιο. Ο Γερεμέγεφ με γκολ στο 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου, έκανε την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό και το τελικό 2-1 για τους «πράσινους», οι οποίοι πανηγύρισαν έτσι την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-1 στο 34ο λεπτό στη βροχερή Τρίπολη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για δεύτερο σερί ματς, καθώς ο μαχητικός Αστέρας AKTOR επέστρεψε κι ισοφάρισε σε 3-3! Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο».

Εντυπωσιακό «διπλό» για την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς κι επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ στην έδρα του.

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Ολυμπιακός 13 ΑΕΚ 13 ΠΑΟΚ 11 Άρης 10 Λεβαδειακός 7 Κηφισιά 7 Βόλος 6 Παναθηναϊκός 5 -4αγ. Παναιτωλικός 4 Ατρόμητος 4 -4αγ. ΟΦΗ 3 -4αγ. ΑΕΛ 3 -4αγ. Αστέρας Τρίπολης 2 Πανσερραϊκός 2

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3 -2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR

18:30 ΟΦΗ – Άρης

20:30 ΑΕΛ – Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

