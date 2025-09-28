Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός – Νέα απώλεια για ΠΑΟΚ

Δείτε highlights και τη βαθμολογία της Super League, μετά τις αναμετρήσεις της Κυριακής (28/09), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

ΑΕΚ
Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή, από την οποία έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με γκολ στο 90+4’!

Ο Φραντζί Πιερό πέτυχε το τέταρτο γκολ του στα τελευταία πέντε ματς κι η μέτρια ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο, λίγες ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η «Ένωση» δεν εντυπωσίασε, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League, μετά την ισοπαλία στη Λάρισα.

Για 93 λεπτά ο Παναθηναϊκός έβλεπε τη βροχή να τον… κάνει μούσκεμα. Βαθμολογικά όμως, ήρθε το 90+4’ για να τον βγάλει «άβρεχτο» στο Αγρίνιο. Ο Γερεμέγεφ με γκολ στο 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου, έκανε την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό και το τελικό 2-1 για τους «πράσινους», οι οποίοι πανηγύρισαν έτσι την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-1 στο 34ο λεπτό στη βροχερή Τρίπολη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για δεύτερο σερί ματς, καθώς ο μαχητικός Αστέρας AKTOR επέστρεψε κι ισοφάρισε σε 3-3! Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο».

Εντυπωσιακό «διπλό» για την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς κι επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ στην έδρα του.

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 13
  2. ΑΕΚ 13
  3. ΠΑΟΚ 11
  4. Άρης 10
  5. Λεβαδειακός 7
  6. Κηφισιά 7
  7. Βόλος 6
  8. Παναθηναϊκός 5 -4αγ.
  9. Παναιτωλικός 4
  10. Ατρόμητος 4 -4αγ.
  11. ΟΦΗ 3 -4αγ.
  12. ΑΕΛ 3 -4αγ.
  13. Αστέρας Τρίπολης 2
  14. Πανσερραϊκός 2

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
  • Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

  • ΑΕΚ – Βόλος 1-0
  • ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
  • Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3
  • Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

  • 18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

  • 18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR
  • 18:30 ΟΦΗ – Άρης
  • 20:30 ΑΕΛ – Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

  • 18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
  • 18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
  • 20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
  • 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

