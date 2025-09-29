Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet για τη Super League

Στο Περιστέρι πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League . Στις 18:00 ο Ατρόμητος υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet και το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας