Άρσεναλ – Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Το να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας θα ήταν επικίνδυνο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από το Άρσεναλ – Ολυμπιακός, τόνισε ότι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν χωρίς φόβο και με πάθος στην αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Newsbomb

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή νοοτροπία, ενώ υπογράμμισε ότι θα ήταν επικίνδυνο για την ομάδα του να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού που έχει συνηθίσει. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός μετράει τρεις σερί νίκες στα τελευταία ισάριθμα ματς στην έδρα των «κανονιέρηδων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι η Άρσεναλ παλεύει μέχρι τα τελευταία λεπτά για τη νίκη: «Οι καλές ομάδες προσπαθούν μεχρι το τελευταίο λεπτό για να νικήσουν. Αυτό κάνει και η Άρσεναλ».

Για τις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει: «Το να αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί θα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι που δεν ξέρουμε να κάνουμε καλά. Οπότε θα παίξουμε όπως ξέρουμε. Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμασταν μόνο το τι μπορεί να κάνει καλά η Άρσεναλ, καλύτερα να μέναμε στον Πειραιά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή νοοτροπία και το να έχουμε θάρρος. Μπορεί να μην μπορέσεις να ανταποκριθεί στο πλάνο και άλλο το να μπεις στο παιχνίδι για να κλειστείς πίσω. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε, θα βγούμε στο γήπεδο με θάρρος και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως ξέρουμε».

Για το σχόλιο του Αρτέτα που όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε στην ομάδα του από τον Ολυμπιακό, είπε τον Μεντιλίμπαρ: «Ευχαριστώ Μικέλ. Ξέρει πως τον αγαπώ, ήμουν προπονητής του όταν εκείνος ήταν μικρό παιδάκι. Τον ευχαριστώ».

Τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει: «Είναι σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο και με πολύ θάρρος, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα πιεστούμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή».

Για τις σκέψεις του για τον άξονα με την επιστροφή Σιπιόνι: «Είναι πολύ καλό να έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να αποφασίσω ποιος θα είναι η καλύτερη επιλογή, ενώ θα έχω την ευκαιρία να κάνω και αλλαγές».

Για την ατμόσφαιρα στο «Έμιρεϊτς»: «Οι φίλοι της Άρσεναλ να βοηθήσουν την ομάδα τους, όπως κάνουν πολύ καλά και οι δικοί μας φίλαθλοι στο γήπεδό μας. Οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε τέτοια ατμόσφαιρα και παίρνουν κίνητρο. Πρέπει να το απολαύσουμε».

Ποντένσε: «Θέλουμε να κάνουμε ξανά κάτι όμορφο στο Έμιρεϊτς»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πώς περιμένει το ματς και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει θετικό αποτέλεσμα: «Περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με πολλή ταχύτητα και γρήγορο ρυθμό. Θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς και για εκείνους, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσουμε και να τα πάμε καλά».

Για τις νίκες του Ολυμπιακού στην έδρα της Άρσεναλ: «Πάντα είχαμε και πολλούς Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Θα είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε εδώ για να τους αντιμετωπίσουμε και θέλουμε να κάνουμε ξανά κάτι όμορφο».

Για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες κόντρα σε τέτοιους μεγάλους αντιπάλους: «Φυσικά σαν ποδοσφαιριστής θέλεις να ανταγωνίζεσαι τους καλύτερους. Χαρούμενοι που είμαστε εδώ, παίζουμε κόντρα σε μία τεράστια ομάδα, αλλά παίζουμε πάντα για τη νίκη, είτε παίζουμε με την Άρσεναλ είτε με τον Λεβαδειακό. Πάντα παίζουμε για να νικήσουμε».

Για τα αγωνιστικά στοιχεία πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός: «Καλύτερα να ρωτήσετε τον προπονητή. Η Άρσεναλ είναι μία πολύ δυνατή ομάδα που παίζει με μεγάλο πάθος. Όλες τις φορές που έπαιξα εδώ ήταν δύσκολα, πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο παιχνίδι μας».

Για τις ομοιότητες της παρουσίας του σε Ολυμπιακό και Γουλβς: «Η Premier είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου, κυρίως όσον αφορά την ένταση και τον ρυθμό των παιχνιδιών. Όταν παίζεις στην Premier δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς. Η Γουλβς είναι μια διαφορετική ομάδα από ότι είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη. Αισθάνομαι χαρούμενος στην Ελλάδα, γιατί παίζω πάντα για τη νίκη. Αυτή είναι η διαφορά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ηλικιωμένος

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,9 Ρίχτερ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (30/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.300.000 ευρώ

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης δεν έφτασε στην Μπρίζ, έκανε την ανατροπή η Αταλάντα – «Πεντάρα» με χατ-τρικ του Εμπαπέ η Ρεάλ!

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Μελόνι προς «Στόλο για τη Γάζα»: «Γυρίστε πίσω, θα διαταράξετε το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του με πέτρα - Νεκρός και ο γιος, σοβαρά τραυματισμένη η κόρη

21:51ΚΟΣΜΟΣ

«Για μένα, το Ουίνδσορ είναι αυτή»: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλά για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Συγκρούστηκαν οχήματα στο ρεύμα προς Ηράκλειο

21:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Φανταστικό ντεμπούτο για Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC

21:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξοργισμένοι οι αγρότες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στον «αέρα» οι πληρωμές τους λόγω του σκανδάλου

21:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (30/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 18.000.000 ευρώ

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απεργία αύριο: Γιατί τραβούν χειρόφρενο τα ταξί

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Βρέθηκε θαμμένος ανθρώπινος σκελετός - Μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πεδία εκπαίδευσης» για τον στρατό οι αμερικανικές πόλεις - «Εσωτερικός εχθρός» οι αναταραχές

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Αποθέωση στο Τ-Center και... καλή χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και το «δεν έχω καμία σχέση» του Νίκου Κοκλώνη

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες στα Airbnb από 1η Οκτωβρίου - Πρόστιμα από 5.000 ευρώ στους «παραβάτες»

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πρόκειται για σφαγιασμό με χρήση γάντζου και μαχαιριού!»: Η Μίνα Βαλυράκη εξερράγη κατά των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Σήφη

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

19:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν κάνω λάθος για τον καιρό, ζητάω συγγνώμη» - Η εξομολόγηση της Χριστίνα Σούζη για τις προβλέψεις

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ