Champions League: Επιστροφή στη δράση με Άρσεναλ – Ολυμπιακός | Όλες οι μεταδόσεις

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει, μετά από μια εβδομάδα απραξίας.

Ο Ολυμπιακός, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Αξίζει να θυμίσουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τρεις σερί νίκες στα τελευταία ισάριθμα ματς στην έδρα των «κανονιέρηδων». Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την περσινή νικήτρια, Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη (30/9) η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα παίξει εκτός με την Αταλάντα, η Μπενφίκα των Μουρίνιο – Παυλίδη θα δοκιμαστεί στην έδρα της Τσέλσι και η Γαλατάσαραϊ του Βίκτορ Όσιμεν θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ του Μοχάμεντ Σαλάχ. Από το πρόγραμμα της Τετάρτης (1/10) ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους και Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτη (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Τσέλσι - Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Πάφος - Μπάγερν Μονάχου (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Ίντερ - Σλάβια Πράγας (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μαρσέιγ - Άγιαξ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 1/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου