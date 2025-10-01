Europa League, Τσιριβέγια: «Όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από τη σέντρα του αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ίνγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Πέδρο Τσιριβέγια εξηγεί πως άπαντες στην ομάδα είναι αποφασισμένοι να πάρουν τη δεύτερη νίκη τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου:

Έχεις βιώσει την αρχή του φετινού Παναθηναϊκού, με τις προκρίσεις, αλλά και την τωρινή περίοδο που η ομάδα δείχνει να ανεβαίνει. Ποιες είναι οι διαφορές και τι πρέπει να κάνει αύριο η ομάδα για να κερδίσει;

«Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη αρχή. Πιστεύω ότι επιστρέψαμε όμως στην αυτοπεποίθηση, στις νίκες. Το αυριανό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα μας έδινε την δυνατότητα να έχουμε δύο νίκες στην League Phase, κάτι που θα ήταν μια καλή αρχή».

Είναι εντελώς διαφορετικού τύπου τα παιχνίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τι σας ταιριάζει πιο πολύ;

«Η αλήθεια είναι ότι όπως είπατε, στην Ευρώπη οι αντίπαλοι σε πιέζουν περισσότερο, σε κυνηγάνε περισσότερο. Υπάρχει όμως περισσότερος χώρος για να επιτεθούμε. Στο Πρωτάθλημα είμαστε μπλοκαρισμένοι, παίζουμε λίγο πιο εκ των έσω. Αλλά κι αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε την κατάσταση, να πιέσουμε περισσότερο και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το “κλειδί” για τους αγώνες Πρωταθλήματος. Να είμαστε κυρίαρχοι, να πιέζουμε και να κάνουμε καλές αντεπιθέσεις».

Είσαι λίγους μήνες στην ομάδα αλλά έχεις καλή εικόνα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες αλλάξατε αγωνιστικό μοντέλο. Θεωρείς ότι ταιριάζει περισσότερο το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει η ομάδα στα τελευταία ματς; Απορροφάτε καλύτερα τις εντολές του τεχνικού τιμ; Σας έχει βοηθήσει αυτό για να έχετε μια καλύτερη εικόνα;

«Από τότε που ήρθε ο Κόντης, δεν προπονηθήκαμε πολύ γιατί είχαμε αγώνες. Αλλά έχει έρθει με σαφείς ιδέες, πράγματα εύκολα να κατανοήσουμε. Τον καταλάβαμε γρήγορα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε αγώνες, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ουσιαστικά όλοι έχουμε την όρεξη να κερδίζουμε και όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Ακριβώς γιατί το θέλουμε και εμείς και οι φίλαθλοι μας, όλοι».

