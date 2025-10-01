Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

Δυσαρεστημένος από τις εμφανίσεις της Θέλτα στην εκκίνηση της σεζόν εμφανίστηκε ο Κλαούντιο Χιράλντες.

Newsbomb

Κλαούντιο Χιράλντες
Ο κόουτς των Ισπανών μίλησε για το ματς της Πέμπτης με τον "Δικέφαλο του Βορρά"
EPA/RONALD WITTEK, ΑΜΠΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τεχνικός ηγέτης της ισπανικής ομάδας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στη φετινή πορεία του συλλόγου του Βίγκο, ενώ εξέφρασε το σεβασμό του για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Συγκεκριμένα, ο Κλαούντιο Χιράλντες μίλησε για:

Το πως θα αντιμετωπίσει η Θέλτα αυτό το ματς με τον ΠΑOK: «Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, έχουμε έναν παίκτη μαζί μας που θα κάνει κάποιες θεραπείες για να είναι έτοιμος. Δεν είμαστε στο επίπεδο μας ακόμα. Είμαστε θυμωμένοι, στεναχωρημένοι για αυτό το σερί χωρίς νίκη. Δεν έχουμε δείξει τον πραγματικό μας εαυτό, με την Στουτγάρδη δεν παίξαμε όπως ξέρουμε. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι κάποιες φορές ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας».

Το πως βγαίνει κανείς από την δυσκολία αυτή με σερί χωρίς νίκη: «Έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιές, αλλά δεν μας βγαίνει τίποτα σε αυτά τα παιχνίδια. Περνάμε περισσότερο χρόνο στην περιοχή του αντιπάλου όσο περνάει ο καιρός, πιέζουμε περισσότερο αλλά πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Κόντρα στην Έλτσε δεν το κάναμε αυτό, δυσκολευτήκαμε από τα πλάγια αλλά μέσα από τις αναμετρήσεις μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο στο ένας με έναν».

Το ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και την ώθηση για το πρωτάθλημα: «Είναι ένα καλό τεστ αυτό με τον ΠΑΟΚ, ο τρόπος που παίζουμε είναι καλός αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Ο επιμένων νικά, εμείς πολλές φορές κυριαρχήσαμε που κατάφεραν να μας κερδίσουν χωρίς να είναι καλύτερες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και τι καλύτερο από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο μας που πάντα είναι ένας αγώνας που θέλουμε και να τον απολαύσουμε και να κερδίσουμε φυσικά. Θέλουμε την πρώτη μας νίκη φέτος που θα μας βγάλει το ψυχολογικό βάρος από τα πόδια».

Το σχόλιο για τον ΠΑΟΚ και πόσο τον γνωρίζει: «Νομίζω ότι είμαστε δυο ομάδες με ταλέντο για να επιβληθούν. Μπροστά και οι δυο έχουμε πολύ μεγάλη ποιότητα. Θα δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ στην επίθεση του. Κάναμε καλά ματς εμείς και σταθήκαμε καλά σε 2-3 παιχνίδια ακόμα και αν δεν κερδίσουμε. Πρέπει να πιέσουμε τον ΠΑΟΚ, να βγούμε επιθετικά στον αγώνα και να κυριαρχήσουμε. Κάθε λάθος με τον ΠΑΟΚ μπορεί να σε βάλει σε μεγάλους μπελάδες και θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι μια σημαντική πρόκληση για όλους μας αυτή η πορεία στην Ευρώπη, αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ηρεμία, αλλά όλο αυτό δεν είναι απλό. Πρέπει να συμπράξουμε όλοι μαζί, να βάλουμε ξανά... την μουσική να παίξει. Έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις εδώ στην Θέλτα, έχουμε ακόμα 31 ματς και τουλάχιστον επτά ακόμα στην Ευρώπη. Τώρα δεν μας βγαίνει τίποτα, αλλά πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη σε εμάς και να δείξουμε υπομονή για να αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ την πρόεδρο για την στήριξη και πρέπει να ανταποδώσουμε αυτή την στήριξη. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι γιατί καθημερινά κρινόμαστε για τα όσα κάνουμε».

Την δύναμη της έδρας: «Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, καταβάλλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Μπαλαΐδος αλλά και στα εκτός έδρας. Θέλαμε να παίξουμε το πρώτο ματς παιχνίδι εδώ και να το κερδίσουμε και για αυτούς που θα έρθουν στο γήπεδο».

Το αν το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στο ίδιο επίπεδο με το ισπανικό: «Πλέον υπάρχουν παίκτες από την Ελλάδα που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο, σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχουν δυνατές ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Πριν δυο χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε το Κόνφερενς Λιγκ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο και μπορεί να μας κάνει την ζημιά, όποτε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες με περισσότερη εμπειρία αλλά και ομαδικά είναι ομάδα με περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε... θυμό για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στα τελευταία ματς και ανυπομονώ να αρχίσει το ματς για να δείξουμε τις δυνατότητες μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Τελευταία προειδοποίηση» να εκκενώσουν απήυθυνε το Ισραήλ στους κατοίκους - «Τρομοκράτες» όσοι μείνουν

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ κατά Ισραήλ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ - Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα

16:29ΥΓΕΙΑ

ΟΗΕ - ΠΟΥ: Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την εξαιρετική επίδοση στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

16:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Πώς το Χόλιγουντ έφτασε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ