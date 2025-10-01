Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Ο Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία ορίστηκε στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Super League.

Newsbomb

Χαρμ Όσμερς
Ο Γερμανός θα σφυρίξει το ντέρμπι της Τούμπας
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους «αξιωματούχους» της 6ης στροφής της Super League ανακοίνωσε την Τετάρτη (01/10) η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, με τον Χαρμ Όσμερς να είναι ο «εκλεκτός» για να διευθύνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, το απόγευμα της Κυριακής (05/10) στις 20:30.

Ο Γερμανός ρέφερι ανήκει στην Α’ κατηγορία της UEFA και έχει δώσει το «παρών» και σε άλλες αναμετρήσεις της πρώτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος διαιτητής ήταν στη νίκη 2-1 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για τα περσινά play offs, ενώ είχε σφυρίξει τη νίκη 2-0 του Άρη επί των «πράσινων» στην κανονική διάρκεια της περσινής σεζόν, αλλά και την επικράτηση 4-1 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ - Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ και Κρίστιαν Γκίτελμαν. Τέταρτος ορίστηκε ο Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας, ενώ στον έλεγχο του VAR, επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Γιόχαν Πφάιφερ και βοηθός του ο Τζήλος του συνδέσμου Λάρισας.

Από εκεί και πέρα, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας, με τον Άγγελο Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών στο VAR, ενώ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο Περιστέρι, ρέφερι θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία, με VAR τον Τάσο Σιδηρόπουλο από τα Δωδεκάνησα.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

  • 18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)
  • 18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)
  • 20:30 Λάρισα Novibet-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

  • 18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Βεργέτης (Κωνσταντίνου, Μάτσας, 4ος Τικόζογλλου, VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου)
  • 18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κόκκινος (Δέλλιος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)
  • 20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίτελμαν, 4ος Φωτιάς, VAR: Πφάιφερ, Τζήλος)
  • 21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος στην πρεμιέρα αλλά… κυρίαρχος

11:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Απλοποιούμε την υποδοχή και τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν: Από το πολύκροτο διαζύγιο με τον Τομ Κρουζ στο αιφνίδιο «τέλος» με τον Κιθ Έρμπαν

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: «Τίθεμαι στη διάθεση της Επιτροπής»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

11:27LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για το νερό: Η Κομισιόν να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

11:02ΚΟΣΜΟΣ

«Stratus»: Η νέα παραλλαγή του Covid-19 - Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Στον «αέρα» βίζες και θεωρήσεις

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε τεράστιο αστρικό κύμα στον Γαλαξία

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κάι Τραμπ: Η εγγονή του Αμερικανού προέδρου πουλάει φούτερ... στο γρασίδι του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ