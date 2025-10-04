Super League 2: Για το «4 στα 4» η Νίκη Βόλου | Το πρόγραμμα της ημέρας (04/10)

Οι Θεσσαλοί έκαναν το «3 στα 3» στο ξεκίνημα και επιθυμούν να διευρύνουν το απόλυτο τους, παραμένοντας μόνοι στην κορυφή.

Η Νίκη Βόλου, προέρχεται από το επιβλητικό 3-0 στην Καρδίτσα, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα, από την πλευρά του, δεν έχει ακόμα βαθμό στο πρωτάθλημα.

Το Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (04/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24.

Στην Καρδίτσα, η τοπική Αναγέννηση καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της μετά τη βαριά ήττα από τη Νίκη Βόλου και να επιστρέψει στις επιτυχίες καθώς περιμένει τον Καμπανιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ Β’ υποδέχεται τον αήττητο Αστέρα AKTOR Β’.

Έναν αγώνα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Β’ ομίλου, με την Ηλιούπολη να υποδέχεται το Αιγάλεω. Οι δυο ομάδες βρίσκονται και σε διαδικασία αλλαγών, διοικητικών και τεχνικών, με τον Νίκο Μπαδήμα να αναλαμβάνει τους γηπεδούχους.

Το σημερινό (04/10) πρόγραμμα της Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα (14:00, Action 24)

ΠΑΟΚ Β - Asteras B AKTOR (14:00)

Αναγ.Καρδίτσας - Καμπανιακός (14:00)

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Νίκη Βόλου 9 ΠΟΤ Ηρακλής 7 Αναγέννηση Καρδίτσας 6 Αστέρας AKTOR Β’ 5 Μακεδονικός 4 ΠΑΟΚ Β’ 3 Καβάλα 3 Νέστος Χρυσούπολης 3 Καμπανιακός 3 ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Ηλιούπολη - Αιγάλεω (14:00)

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Καλαμάτα 9 Πανιώνιος 7 Ολυμπιακός Β’ 7 Athens Kallithea FC 6 Μαρκό 6 Παναργειακός 2 Χανιά 1 Αιγάλεω 1 Ελλάς Σύρου 1 Ηλιούπολη 1

Διαβάστε επίσης