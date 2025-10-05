ΑΕΚ: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Νίκολιτς - Τα πλάνα για το ματς με Κηφισιά

Η ΑΕΚ καλείται να δώσει απαντήσεις και να επανέλθει στις νίκες, μετά την ήττα «με κάτω τα χέρια» από την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Μάρκο Νίκολιτς
Ο Σέρβος κόουτς προχωρά σε αλλαγές για την Ένωση
Η Ένωση φιλοξενείται από την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστερίου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γεμάτο κύκλο αγώνων της σεζόν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε περιορισμένο χρόνο για προετοιμασία και εστιάζει κυρίως στην ανάλυση των λαθών του αγώνα με την Τσέλιε. Η νοοτροπία χαλαρότητας που έδειξε η ομάδα στη Σλοβενία δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή ξανά από τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να προσεγγίσουν το παιχνίδι με την Κηφισιά σαν να πρόκειται για τελικό Champions League.

Το μοναδικό θετικό για τον Νίκολιτς από το ταξίδι στη Σλοβενία ήταν ότι δεν προέκυψαν νέα προβλήματα τραυματισμών. Επιπλέον, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέστρεψε στη δράση, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο ευρωπαϊκό ματς. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές, με βασικό κριτήριο τη φρεσκάδα των παικτών, παρατάσσοντας την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Τα πλάνα για το ματς με Κηφισιά

Ο Στρακόσα θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, Ρέλβας και Μουκουντί θα αποτελέσουν το κεντρικό δίδυμο, με τον Πενράις στα αριστερά και τον Ρότα στα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή, ο ρόλος του Πέτρου Μάνταλου θα καθορίσει και τη συνολική διάταξη. Εάν χρησιμοποιηθεί στον άξονα, ο Μαρίν θα είναι πιθανότατα ο παρτενέρ του. Σε αυτή την περίπτωση, οι Καλοσκάμης, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο έχουν προβάδισμα για τις θέσεις στα άκρα και πίσω από τον επιθετικό.

Εναλλακτικά, αν ο Μάνταλος αγωνιστεί πίσω από τον φορ, οι Μαρίν και Πινέδα θα αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα, με τον Κοϊτά και τον Ζοάο Μάριο να κινούνται στα άκρα της επίθεσης. Στην κορυφή, ο Πιερό φαντάζει φαβορί έναντι του Γιόβιτς, καθώς είναι πιο φρέσκος.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα στην αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ έχει οριστεί για το απόγευμα της Κυριακής (05/10) στις 18:00. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.

