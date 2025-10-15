ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Με Γιόβιτς και Ρότα η προπόνηση της «Ένωσης» - Δηλώνουν «παρών» στο ντέρμπι «Δικεφάλων»
Ο Λούκα Γιόβιτς κι ο Λάζαρος Ρότα έδωσαν το «παρών» στην προπόνηση της «Ένωσης» στα Σπάτα κι αναμένεται να είναι απολύτως έτοιμοι ενόψει του ντέρμπι, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:14 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βόλος: 55χρονος απείλησε με κουζινομάχαιρο την πρώην του
18:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι
18:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ