Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς σε φουλ ρυθμούς - Ποιοι παραμένουν εκτός ενόψει Άρη

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση της Κυριακής (19/10, 19:30) με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη φτάνει στο τέλος της και στον Παναθηναϊκό, εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων προσπαθούν να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους εντός του αγωνιστικού χώρου.

Στη σημερινή προπόνηση ο Χρήστος Κόντης είδε τους διεθνείς που απουσίαζαν μέχρι θες να επιστρέφουν, με τους Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασο και Μπρέγκου να τίθενται στη διάθεσή του.

Όσον αφορά το απουσιολόγιο, οι Πελίστρι και Σάντσες συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ οι Ντέσερς και Μπόκος υποβλήθηκαν και πάλι σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν οι Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».