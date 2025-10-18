Άρης – Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα του «Κλ. Βικελίδης»

Οι «πράσινοι», εν μέσω εξελίξεων, δίνουν την ένα κρίσιμο ματς στη Θεσσαλονίκη, όπου μόνος στόχος αποτελεί η νίκη, καθώς ήδη βρίσκονται στο -8 από την κορυφή.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται προ των πυλών, ο Χρήστος Κόντης γνωστοποίησε την αποστολή του Παναθηναϊκού, από την οποία έμειναν εκτός οι Πελίστρι, Σάντσες, Ντέσερς και Μπόκος.

Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Το Άρης – Παναθηναϊκός, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

