Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός και Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται πως έχουν… δώσει τα χέρια για να συνεργαστούν. Με συμβόλαιο που θα πλησιάζει τα 4 εκατ. το χρόνο – μαζί με το επιτελείο – διάρκειας 2,5 ετών. Μια ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου, όμως, περιπλέκει το θέμα.

Ο Νικολό Σκίρα συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο «Χ», αποκάλυψε πως ο 65χρονος τεχνικός προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη θέση του προπονητή.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε μετά την ήττα από την Τσέλσι. Ο Ιταλός ρεπόρτερ θεωρεί τον Ίβηρα ως έναν απ’ τους υποψήφιους διαδόχους του. Όλα αυτά σε μια εποχή που φερόταν ο Μπενίτεθ να είναι έτοιμος να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.