Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ - Μάντσεστερ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις δεκάδες LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025. 

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ - Μάντσεστερ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλούσιο είναι το σημερινό... μενού, ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη του φίλαθλου κοινού.

Ξεχωρίζουν τα τέσσερα παιχνίδια στη Super League, μεταξύ των οποίων το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το Άρης-Παναθηναϊκός.

Για τους μπασκετικούς υπάρχουν τα ματς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική της GBL, ενώ για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού υπάρχουν σπουδαία Γκραν Πρι σε Formula 1 και Moto GP.

Φυσικά υπάρχουν και δεκάδες αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δεσπόζει.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2

11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS16 Muhltal 1

12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό

12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS17 Beyond Borders 2

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάσαρι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Γιουβέντους Serie A 2025-26

14:00 Action 24 Καλλιθέα – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS18 Muhltal 2 Wolf Power Stage

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί – Σέλτικ Premiership

14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Στοκχόλμη

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A

16:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Κηφισιά Stoiximan Super League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League

17:45 Novasports Start Χεράκλες – Φέγενορντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γέιδα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ PremierLeague

18:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός Λευκωσίας Cyprus League by Stoiximan

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Prime Άρης – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, αγώνας Μηχανοκίνητα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός προσποιήθηκε πως πέθανε για να δει ποιος θα έρθει στην κηδεία του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιογκεφαλικές κακώσεις

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Έχουμε χρέος να προασπίσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιταχύνεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας - Τριπλασιάζονται οι ενεργειακές ανταλλαγές

10:07LIFESTYLE

Selena Gomez: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με την αύρα της νεόνυμφης - Στο πλευρό της ο Benny Blanco

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ - Μάντσεστερ και όλη τη δράση

09:50TRAVEL

Αμοργός: Στο φως τέσσερα σπήλαια βάθους... 62 μέτρων - Εικόνες

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει το πρόγραμμα | Οι ώρες και το κανάλι

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

08:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

08:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ