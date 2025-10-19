Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ - Μάντσεστερ

Πλούσιο είναι το σημερινό... μενού, ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη του φίλαθλου κοινού.

Ξεχωρίζουν τα τέσσερα παιχνίδια στη Super League, μεταξύ των οποίων το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και το Άρης-Παναθηναϊκός.

Για τους μπασκετικούς υπάρχουν τα ματς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική της GBL, ενώ για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού υπάρχουν σπουδαία Γκραν Πρι σε Formula 1 και Moto GP.

Φυσικά υπάρχουν και δεκάδες αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δεσπόζει.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2

11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS16 Muhltal 1

12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό

12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS17 Beyond Borders 2

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάσαρι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Γιουβέντους Serie A 2025-26

14:00 Action 24 Καλλιθέα – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS18 Muhltal 2 Wolf Power Stage

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί – Σέλτικ Premiership

14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Στοκχόλμη

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A

16:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Κηφισιά Stoiximan Super League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League

17:45 Novasports Start Χεράκλες – Φέγενορντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γέιδα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ PremierLeague

18:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός Λευκωσίας Cyprus League by Stoiximan

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Prime Άρης – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, αγώνας Μηχανοκίνητα