ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Μετά από 21 μέρες… επιστροφή στο σπίτι μας» | Η ενημέρωση για τον κόσμο

Στη Νέα Φιλαδέλφεια διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Super League, η οποία επιστρέφει μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ σηματοδοτεί και την επιστροφή της «Ένωσης» στο «σπίτι» της, μετά από 21 ημέρες. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media έδειξε ότι η «OPAP Arena» είναι έτοιμη για να υποδεχθεί και πάλι τους φίλους της ΑΕΚ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ στον κόσμο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο. Όπως υπογραμμίζεται «τα μέτρα ασφαλείας είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, για να μην αντιμετωπίσουμε κίνδυνο τιμωρίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, σήμερα Κυριακή (19/10, 21.00), οι θύρες της OPAP Arena θα ανοίξουν στις 18.00.



Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο τιμωρίας.



Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα.



Είναι αναγκαίο να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.



Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.



Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».

