Παναθηναϊκός: Μήνυμα από τον Τζιμπρίλ Σισέ σε Ράφα Μπενίτεθ - «Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει»

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό, με τον Τζιμπρίλ Σισέ να καλωσορίζει τον πρώην προπονητή του στη Λίβερπουλ και να του ζητάει να φέρει το «τριφύλλι» εκεί που ανήκει.

Παναθηναϊκός: Μήνυμα από τον Τζιμπρίλ Σισέ σε Ράφα Μπενίτεθ - «Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει»
Ο Τζιμπρίλ Σισέ αγάπησε όσο ελάχιστοι ξένοι παίκτες τον Παναθηναϊκό, λατρεύτηκε από τον κόσμο της ομάδας και δεν έχει σταματήσει στιγμή από τότε που σταμάτησε το ποδόσφαιρο να παρακολουθεί την πορεία του Τριφυλλιού και να εκφράζει τα «πράσινα» αισθήματά του.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της ομάδας, ο Γάλλος επιθετικός έσπευσε να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη.

Ο Σισέ και ο Ισπανός τεχνικός συνυπήρξαν στην Λίβερπουλ και στο έπος της Κωνσταντινούπολης όταν οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω στον τελικό του Champions League από την Μίλαν με 3-0 και κατάφεραν να στείλουν το ματς στα πέναλτι, κατακτώντας την κούπα με μια επική ανατροπή.

Ο Γάλλος σταρ δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την είδηση της συνεργασίας του «Τριφυλλιού» με τον Μπενίτεθ. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον πολύπειρο τεχνικό, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Καλή τύχη κόουτς. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!».

Δείτε το story του:

cisse benitez

