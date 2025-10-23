Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ

Εποχή... Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έστω και ανεπίσημα. Ο Ισπανός τεχνικός εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στη χώρα μας και οι τελευταίες εξείξεις αναμένεται να τρέξουν τις επόμενες ώρες ώστε να ολοκληρωθεί και η διευθέτηση της τελευταίας λεπτομέρειας για να πιάσει δουλειά και επίσημα στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» μπορεί να είναι στην Ολλανδία και να περιμένει να μάθει το τι θα γίνει με τον αγώνα κόντρα στη Φέγενορντ, ο Ράφα Μπενίτεθ όμως είναι στην Αθήνα και πιάνει δουλειά.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» θέλει να οριστικοποιήσει τις τυελευταίες λεπτομέρειες της επικύρωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών, που θα κάνουν τον Ισπανό προπονητή ως τον πλέον ακριβοπληρωμένο της χώρας μας και εν συνεχεία να ανακοινώσει τη συμφωνία.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο να ακολουθήσει και η παρουσίασή του και εν συνεχεία ο Μπενίεθ να ετοιμάσει την ομάδα για τον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης.

