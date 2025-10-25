Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Ήρωας Ραμίρες για να έρθει η μοιρασιά των βαθμών

Ματς για γερά νεύρα στη Νεάπολη. Η Κηφισιά υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική της Super League. Το τελικό 1-1 ήρθε με… θρίλερ στο τέλος της αναμέτρησης, όταν και οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να φύγουν νικητές.

Ο Πόμπο άνοιξε το σκορ με τον Κοντούρη να ισοφαρίζει από το πρώτο μέρος. Το δεύτερο άρχισε με αποβολή του Αντονίσε και η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες. Στις καθυστερήσεις δόθηκε πέναλτι για χέρι του Μαϊντάνα, αλλά ο Αγκίρε είδε τον Ραμίρες να αποκρούει και έτσι οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό, με την Κηφισιά να χαμογελά λόγω της εξέλιξης του ματς.

Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 9 βαθμούς με τον πόντο αυτό, ενώ οι Αγρινιώτες πήγαν στους 8.

Το ματς άρχισε με προσπάθεια και σουτ του Παντελίδη στο 5ο λεπτό, που βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσάβες. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν με σουτ στο πρώτο τέταρτο, χωρίς όμως να απειλήσουν σοβαρά.

Στο 19’ οι η Κηφισιά άνοιξε το σκορ. Μετά από ωραία κομπίνα και σέντρα του Βιγιαφάνιες, ο Πόμπο κοντά στο σημείο του πέναλτι με σουτ έκανε το 1-0!

Ο Πέρεθ στο 23’ με εξαιρετικό σουτ ανάγκασε τον Τσάβες σε εντυπωσιακή επέμβαση. Τρία λεπτά μετά απείλησε ο Παναιτωλικός για πρώτη φορά, με κεφαλιά του Άλεξιτς μετά από κόρνερ να περνάει άουτ.

Στο 28’ ο Κοντούρης με κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι, ανάγκασε τον Ραμίρες σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα στο 37’. Από κόρνερ και απομάκρυνση ο Κοντούρης έκανε εκπληκτικό σουτ από πλάγια θέση εκτός περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1!

Στις αρχές του δευτέρου μέρους άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Αντονίσε έκανε μαρκάρισμα με τις τάπες και μετά από εξέταση της φάσης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 51’, αφήνοντας την Κηφισιά με 10 παίκτες.

Οι προσπάθειες Εστέμπαν και Πόμπο δεν έφεραν αποτέλεσμα μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Το ματς κύλησε χωρίς φάσεις μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Στο 89’ ο Ματσάν έπιασε πολύ καλό σουτ εντός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Με το ματς να μπαίνει στις καθυστερήσεις, ο Μαϊντάνα έδιωξε σε κόρνερ των φιλοξενούμενων. Όμως το VAR ειδοποίησε για χέρι του παίκτη της Κηφισιάς ενώ είχε προχωρήσει το ματς (διαμαρτυρόταν η Κηφισιά για χέρι σε σουτ του Έμπο στην επόμενη φάση). Ο Κατσικογιάννης έκρινε πως υπάρχει πέναλτι για τον Παναιτωλικό.

Στο 90+8’ ο Αγκίρε ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση και ο Ραμίρες έκανε την επέμβαση σώζοντας την ομάδα του. Στη συνέχεια της φάσης μάλιστα υπήρξε σύγχυση, με τον Ραμίρες να διώχνει πάνω στη γραμμή.

Έτσι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με Κηφισιά και Παναιτωλικό να έρχονται ισόπαλοι 1-1.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Πέρεθ, Πόμπο, Τεττέη, Αμανί, Ραμίρες, Μποτία - Μπουχαλάκης.

Κόκκινες: Αντονίσε (52’)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόμπο (87’ Μποτία), Αντονίσε, Τεττέη, Παντελίδης (62’ Τζίμας), Βιγιαφάνιες (46’ Εμπό), Πέρεθ (53’ Αμανί), Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρούτσι (61’ Μαϊντάνα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (70’ Ματσάν), Εστέμπαν (82’ Λουίς), Ενκολόλο (82’ Αγκίρε), Μίχαλακ, Άλεξιτς.