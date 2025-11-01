Super League 2: Για την επιστροφή στις νίκες η Καλαμάτα, δύσκολη έξοδος για Νίκη Βόλου

Με πέντε αναμετρήσεις, δύο από τον Α’ όμιλο και τρεις από τον Β’, ανοίγει το Σάββατο (01/11) η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη Super League 2.

Η πρωτοπόρος του Β’ ομίλου, Καλαμάτα στοχεύει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο. Η «Μαύρη Θύελλα» υποδέχεται τον Παναργειακό, θέλοντας να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Σε περίπτωση νίκης θα μπορέσει να ξεφύγει στο +5 από τον Πανιώνιο, ο οποίος παίζει με την Ελλάδα Σύρου, την Κυριακή (02/11).

Στον Α' όμιλο, η δεύτερη Νίκη Βόλου δοκιμάζεται στη Χρυσούπολη κόντρα στον τοπικό Νέστο, έχοντας ως στόχο να φύγει με το «διπλό», το οποίο θα τη φέρει έστω και προσωρινά στην κορυφή, πριν το ντέρμπι Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η αναμέτρηση της Athens Kallithea με τη φορμαρισμένη Μαρκό. Ο αγώνας της Καλλιθέας, μάλιστα, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (01/11) στη Super League 2

A’ Όμιλος

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου

15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Ηρακλής 17 Νίκη Βόλου 16 Αναγέννηση Καρδίτσας 16 Αστέρας Β’ AKTOR 14 ΠΑΟΚ Β’ 7 Νέστος Χρυσούπολης 7 Καμπανιακός 7 Μακεδονικός 5 Καβάλα 5 ΠΑΣ Γιάννινα 4

Β’ Όμιλος

14:00 Athens Kallithea – Mαρκό 14:00 ACTION 24

15:00 Καλαμάτα – Παναργειακός

15:00 Oλυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Καλαμάτα 17 Πανιώνιος 15 Ολυμπιακός 13 Athens Kallithea 12 Μαρκό 12 Ελλάς Σύρου 9 Χανιά 6 Αιγάλεω 6 Παναργειακός 3 Ηλιούπολη 1

