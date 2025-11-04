Εθνική Νέων: Κλήθηκε από Μόρα ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

Ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για τους επικείμενους αγώνες των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ράγιαν Ογεμπάντε
Ο νεαρός αμυντικός είναι στις κλήσεις της Εθνικής Νέων
Ο 18χρονος αμυντικός, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, προέκυψε έπειτα από τις έρευνες των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα και ο πατέρας του Νιγηριανός.

Την Τρίτη (04/11), ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα παιχνίδια απέναντι σε Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν, τα οποία θα διεξαχθούν στην Αττάλεια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται και ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ, ο οποίος αναμένεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού κόουτς είναι οι:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΘΕΣΗΟΜΑΔΑΗΜ. ΓΕΝ.
24ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣDAC 19042007
18ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ2007
9ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣΠΑΟΚ2007
5ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣΠΑΟΚ2007
6ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΜΠΕΝΤΡΙΑΜΥΝΤΙΚΟΣΠΑΟΚ2007
7 ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣΠΑΟΚ2007
8ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣΠΑΟΚ2007
12ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ2007
15ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΜΥΝΤΙΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2007
20ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣWEST HAM2007
16ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΣΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2007
1ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΣΟΣΑΡΗΣ2007
21ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΣΟΣMODENA FC2007
10ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣΜΕΣΟΣΠΑΟΚ2007
11ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤΜΕΣΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
4ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΕΣΟΣΠΑΟΚ2007
2ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣΠΑΟΚ2007
3ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣΠΑΟΚ2008
13ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2007
14ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2007
17ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ2007
19ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΙΘΕΤΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ2007
22ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣSTUTTGART2007
23ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣΑΕΚ2007

