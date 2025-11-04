Εθνική Νέων: Κλήθηκε από Μόρα ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ
Ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα για τους επικείμενους αγώνες των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Ο 18χρονος αμυντικός, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, προέκυψε έπειτα από τις έρευνες των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα και ο πατέρας του Νιγηριανός.
Την Τρίτη (04/11), ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα παιχνίδια απέναντι σε Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν, τα οποία θα διεξαχθούν στην Αττάλεια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται και ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ, ο οποίος αναμένεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο.
Συγκεκριμένα, στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού κόουτς είναι οι:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΟΜΑΔΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|24
|ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|DAC 1904
|2007
|18
|ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ
|2007
|9
|ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|5
|ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|6
|ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΜΠΕΝΤΡΙ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|7
|ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|8
|ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|12
|ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|15
|ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|20
|ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|WEST HAM
|2007
|16
|ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|1
|ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΑΡΗΣ
|2007
|21
|ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΣΟΣ
|MODENA FC
|2007
|10
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|11
|ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|4
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|2
|ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|3
|ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2008
|13
|ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|14
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|17
|ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|19
|ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|22
|ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|STUTTGART
|2007
|23
|ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΑΕΚ
|2007