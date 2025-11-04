Εθνική Νέων: Κλήθηκε από Μόρα ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ

Ο 18χρονος αμυντικός, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, προέκυψε έπειτα από τις έρευνες των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα και ο πατέρας του Νιγηριανός.

Την Τρίτη (04/11), ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα παιχνίδια απέναντι σε Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν, τα οποία θα διεξαχθούν στην Αττάλεια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς βρίσκεται και ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ, ο οποίος αναμένεται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού κόουτς είναι οι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΗΜ. ΓΕΝ. 24 ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ DAC 1904 2007 18 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ 2007 9 ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΟΚ 2007 5 ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007 6 ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΜΠΕΝΤΡΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007 7 ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007 8 ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007 12 ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007 15 ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007 20 ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ WEST HAM 2007 16 ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007 1 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΗΣ 2007 21 ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΣ MODENA FC 2007 10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007 11 ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ ΜΕΣΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007 4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007 2 ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007 3 ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2008 13 ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007 14 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007 17 ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007 19 ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007 22 ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ STUTTGART 2007 23 ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΚ 2007

