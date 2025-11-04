Θρήνος στη Σερβία: Νεκρός ο προπονητής της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς - Κατέρρευσε εν ώρα αγώνα

"Κεραυνός εν αιθρία" στη Σερβία με τον χαμό του νεαρού κόουτς

Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο 44χρονος τεχνικός ένιωσε αδιαθεσία και σωριάστηκε στον πάγκο μπροστά στα μάτια των συνεργατών και των παικτών του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο Ζίζοβιτς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου.

Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01 — kskrck (@Kskrck) November 3, 2025

Συγκλονιστικές στιγμές στο γήπεδο

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο διαιτητής διέκοψε αμέσως τον αγώνα, με τις εικόνες που ακολούθησαν να είναι σπαρακτικές.

Οι παίκτες των δύο ομάδων κατέρρευσαν στον αγωνιστικό χώρο, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ μέλη των τεχνικών επιτελείων αγκαλιάζονταν συντετριμμένα.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν βαριά και βουβή, με όλους να αδυνατούν να πιστέψουν πως ο αγαπητός Σέρβος προπονητής έφυγε τόσο ξαφνικά.

Ένας γνώριμος στο ελληνικό κοινό

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς δεν ήταν άγνωστος στους Έλληνες φιλάθλους, καθώς την περσινή σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της Μπάνια Λούκα, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη Σερβία, με δεκάδες ομάδες και παράγοντες του ποδοσφαίρου να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους μέσα από αναρτήσεις στα social media.

