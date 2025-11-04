LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι του μέχρι στιγμής στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την PSV στο «Γ. Καραϊσκάκης», αναζητώντας το πρώτο «τρίποντο» τους στη διοργάνωση, χωρίς να έχουν άλλα περιθώρια στη μάχη που δίνουν για πρόκριση στα νοκ άουτ ματς.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Πάφο, ακολούθησαν δύο ήττες, 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, αποτελέσματα που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη νίκης απέναντι στην PSV.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει την επανεκκίνηση στην ευρωπαϊκή της πορεία, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου ότι αυτό που μετρά είναι «το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός, όχι ο αντίπαλος».

Η Αϊντχόφεν ταξίδεψε στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία. Πριν από δύο εβδομάδες, η ομάδα του Πέτερ Μπος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας με 6-2 τη Νάπολι. Οι Ολλανδοί μετρούν τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγώνες και βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας. Με όπλα την ταχύτητα και την επιθετικότητά τους, αναμένεται να αποτελέσουν σκληρό αντίπαλο για τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς που προμηνύεται ανοιχτό και θεαματικό.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν

