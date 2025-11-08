ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στη Women’s Football League | Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι κορυφής της Women’s Football League.

Newsbomb

Women's Football League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν έφτασε στο πρωτάθλημα γυναικών.

ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ κοντράρονται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με αμφότερες οι ομάδες να έχουν το απόλυτο μέχρι τη συνάντησή τους στην Τούμπα.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ θα αρχίσει στις 13:45 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 08 Νοεμβρίου

  • 12:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
  • 13:45 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 09 Νοεμβρίου

  • 11:00 Κηφισιά – ΡΕΑ
  • 15:00 Τρίκαλα – Βόλος
  • 15:00 Νέες Ατρομήτου – Αγία Παρασκευή
  • 15:00 Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου
  • Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός (3-0) α.α.

Η βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 18 (31-0)
  2. AEK 18 (24-3)
  3. Αστέρας Τρίπολης 15 (14-4)
  4. ΟΦΗ 13 (14-7)
  5. Παναθηναϊκός 13 (12-8)
  6. Κηφισιά 10 (9-5)
  7. ΡΕΑ 9 (15-9)
  8. Βόλος 9 (13-9)
  9. Αγία Παρασκευή 7 (7-4)
  10. Οδυσσέας Μοσχάτου 7 (9-12)
  11. Βόλος 2004 0 (1-19)
  12. Τρίκαλα 0 (1-22)
  13. Νέες Ατρομήτου 0 (1-31)
  14. Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20TRAVEL

Πρασονήσι: Εκεί όπου ενώνονται δύο θάλασσες στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη τριών διακινητών στον Έβρο - Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο οι Αθηναίοι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

11:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στη Women’s Football League | Η ώρα και το κανάλι

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στην Αθήνα για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking

11:18ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εκτός έδρας αποστολή στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός | Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τοπική εκεχειρία» Ρωσίας - Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια - Εργασίες επισκευής ηλεκτρικής γραμμής στον πυρηνικό σταθμό

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από φωτιά σε αποθήκη αρωμάτων - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέρρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων – Διδάσκει σε ειδικό σχολείο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι Συρακούσες έγιναν «λίμνη»: Σαρωτικές καταιγίδες πλημμύρισαν τους δρόμους με... τραπεζοκαθίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πολική αρκούδα έφαγε κολοκύθα που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την ίδια - Δείτε φωτογραφίες

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ