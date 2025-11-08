ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στη Women’s Football League | Η ώρα και το κανάλι
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι κορυφής της Women’s Football League.
Η ώρα για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν έφτασε στο πρωτάθλημα γυναικών.
ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ κοντράρονται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με αμφότερες οι ομάδες να έχουν το απόλυτο μέχρι τη συνάντησή τους στην Τούμπα.
Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ θα αρχίσει στις 13:45 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 08 Νοεμβρίου
- 12:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
- 13:45 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 09 Νοεμβρίου
- 11:00 Κηφισιά – ΡΕΑ
- 15:00 Τρίκαλα – Βόλος
- 15:00 Νέες Ατρομήτου – Αγία Παρασκευή
- 15:00 Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου
- Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός (3-0) α.α.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 18 (31-0)
- AEK 18 (24-3)
- Αστέρας Τρίπολης 15 (14-4)
- ΟΦΗ 13 (14-7)
- Παναθηναϊκός 13 (12-8)
- Κηφισιά 10 (9-5)
- ΡΕΑ 9 (15-9)
- Βόλος 9 (13-9)
- Αγία Παρασκευή 7 (7-4)
- Οδυσσέας Μοσχάτου 7 (9-12)
- Βόλος 2004 0 (1-19)
- Τρίκαλα 0 (1-22)
- Νέες Ατρομήτου 0 (1-31)
- Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)
