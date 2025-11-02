Women’s Football League: Νίκες «Δικεφάλων» πριν το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Σημαντικό «διπλό» ο Παναθηναϊκός

Το απόλυτο «6 στα 6» συνεχίζουν οι δύο «Δικέφαλοι», πριν το ντέρμπι, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 6-0 του Οδυσσέα στο Μοσχάτο, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα (2-1) στην έδρα των Νέων Ατρομήτου. Το Σάββατο (01/11), ο ΟΦΗ πήρε το κρητικό ντέρμπι, καθώς επικράτησε 3-1 της ΡΕΑ στο Ρέθυμνο.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Αχαρναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 0-3 (α.α)

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Αγία Παρασκευή – Τρίκαλα 2-1

Νέες Ατρόμητου – Παναθηναϊκός 1-2

Βόλος – Βόλος 2004 3-0

Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ 0-6

ΡΕΑ – ΟΦΗ 1-3

Η βαθμολογία της Women’s Football League

ΠΑΟΚ 18 (31-0) AEK 18 (24-3) Αστέρας Τρίπολης 15 (14-4) ΟΦΗ 13 (14-7) Παναθηναϊκός 13 (12-8) Κηφισιά 10 (9-5) ΡΕΑ 9 (15-9) Βόλος 9 (13-9) Αγία Παρασκευή 7 (7-4) Οδυσσέας Μοσχάτου 7 (9-12) Βόλος 2004 0 (1-19) Τρίκαλα 0 (1-22) Νέες Ατρομήτου 0 (1-31) Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)

Η επόμενη αγωνιστική

Κηφισιά – ΡΕΑ

Τρίκαλα – Βόλος

Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός (3-0) α.α.

Νέες Ατρομήτου – Αγία Παρασκευή

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR

Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

