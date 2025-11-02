Women’s Football League: Νίκες «Δικεφάλων» πριν το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Σημαντικό «διπλό» ο Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ συνεχίζουν χέρι – χέρι στην κορυφή της Women’s Football League, πριν το ντέρμπι «Δικεφάλων» της επόμενης αγωνιστικής – Σημαντικό «διπλό» για τον Παναθηναϊκό.
Το απόλυτο «6 στα 6» συνεχίζουν οι δύο «Δικέφαλοι», πριν το ντέρμπι, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 6-0 του Οδυσσέα στο Μοσχάτο, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα (2-1) στην έδρα των Νέων Ατρομήτου. Το Σάββατο (01/11), ο ΟΦΗ πήρε το κρητικό ντέρμπι, καθώς επικράτησε 3-1 της ΡΕΑ στο Ρέθυμνο.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
- Αχαρναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 0-3 (α.α)
- ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0
- Αγία Παρασκευή – Τρίκαλα 2-1
- Νέες Ατρόμητου – Παναθηναϊκός 1-2
- Βόλος – Βόλος 2004 3-0
- Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ 0-6
- ΡΕΑ – ΟΦΗ 1-3
Η βαθμολογία της Women’s Football League
- ΠΑΟΚ 18 (31-0)
- AEK 18 (24-3)
- Αστέρας Τρίπολης 15 (14-4)
- ΟΦΗ 13 (14-7)
- Παναθηναϊκός 13 (12-8)
- Κηφισιά 10 (9-5)
- ΡΕΑ 9 (15-9)
- Βόλος 9 (13-9)
- Αγία Παρασκευή 7 (7-4)
- Οδυσσέας Μοσχάτου 7 (9-12)
- Βόλος 2004 0 (1-19)
- Τρίκαλα 0 (1-22)
- Νέες Ατρομήτου 0 (1-31)
- Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)
Η επόμενη αγωνιστική
- Κηφισιά – ΡΕΑ
- Τρίκαλα – Βόλος
- Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός (3-0) α.α.
- Νέες Ατρομήτου – Αγία Παρασκευή
- ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
- Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
