Women’s Football League: Νίκες «Δικεφάλων» πριν το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Σημαντικό «διπλό» ο Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ συνεχίζουν χέρι – χέρι στην κορυφή της Women’s Football League, πριν το ντέρμπι «Δικεφάλων» της επόμενης αγωνιστικής – Σημαντικό «διπλό» για τον Παναθηναϊκό.

ΑΕΚ - Κηφισιά Women’s Football League
Το απόλυτο «6 στα 6» συνεχίζουν οι δύο «Δικέφαλοι», πριν το ντέρμπι, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 6-0 του Οδυσσέα στο Μοσχάτο, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα (2-1) στην έδρα των Νέων Ατρομήτου. Το Σάββατο (01/11), ο ΟΦΗ πήρε το κρητικό ντέρμπι, καθώς επικράτησε 3-1 της ΡΕΑ στο Ρέθυμνο.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

  • Αχαρναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 0-3 (α.α)
  • ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0
  • Αγία Παρασκευή – Τρίκαλα 2-1
  • Νέες Ατρόμητου – Παναθηναϊκός 1-2
  • Βόλος – Βόλος 2004 3-0
  • Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ 0-6
  • ΡΕΑ – ΟΦΗ 1-3

Η βαθμολογία της Women’s Football League

  1. ΠΑΟΚ 18 (31-0)
  2. AEK 18 (24-3)
  3. Αστέρας Τρίπολης 15 (14-4)
  4. ΟΦΗ 13 (14-7)
  5. Παναθηναϊκός 13 (12-8)
  6. Κηφισιά 10 (9-5)
  7. ΡΕΑ 9 (15-9)
  8. Βόλος 9 (13-9)
  9. Αγία Παρασκευή 7 (7-4)
  10. Οδυσσέας Μοσχάτου 7 (9-12)
  11. Βόλος 2004 0 (1-19)
  12. Τρίκαλα 0 (1-22)
  13. Νέες Ατρομήτου 0 (1-31)
  14. Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)

Η επόμενη αγωνιστική

  • Κηφισιά – ΡΕΑ
  • Τρίκαλα – Βόλος
  • Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός (3-0) α.α.
  • Νέες Ατρομήτου – Αγία Παρασκευή
  • ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
  • Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

