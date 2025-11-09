ΟΦΗ – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ η ενδεκάδα του Νίκολιτς - Εκτός αποστολής ο Κουτέσα

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ, θέλοντας το «διπλό» που θα την κρατήσει σε κοντινή απόσταση από την κορυφή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, καθώς είναι τιμωρημένος, επέλεξε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη θέση του αριστερού μπακ. Να θυμίσουμε ότι ο Λάζαρος Ρότα έχει δηλωθεί για να εκτίσει την τιμωρία του, λόγω καρτών.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις κι η κατάσταση του θα ξεκαθαρίσει από τη Δευτέρα (10/11).

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Πιερό.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Νέιρα, Φούντας.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας

4ος: Δρακίδης

VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης

Διαβάστε επίσης