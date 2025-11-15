Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία συνεχίζει να… σκορπά τρόμο

Το… τρένο της Ισπανίας δεν έκανε στάση ούτε στη Γεωργία. Η «φούρια ρόχα» πέτυχε την 5η νίκη σε ισάριθμα ματς, έχοντας 19-0 γκολ συνολικά. Στην Τιφλίδα το σκορ έμεινε στο 4-0 για τους Ίβηρες που μοιάζουν να μην έχουν αντίπαλο, όντας στο +3 από την Τουρκία με μεγάλη διαφορά στα γκολ όμως. Οπότε η απ’ ευθείας πρόκριση είναι κοντά.

Γεωργία - Ισπανία 0-4

(11' πέν., 63' Ογιαρθάμπαλ, 22' Θουπιμέντι, 34' Τόρες)

Η Τουρκία επικράτησε 2-0 της Βουλγαρίας με ένα πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι ένα αυτογκόλ του Τσέρνεφ.

Τουρκία - Βουλγαρία 2-0

(18' πέν. Τσαλχάνογλου, 84' αυτ. Τσέρνεφ)

Η Αυστρία πλησίασε ακόμη περισσότερο στην εξασφάλιση της πρωτιάς του ομίλου της, μετά το 2-0 στη Λευκωσία επί της Κύπρου. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Αρναούτοβιτς.

Κύπρος - Αυστρία 0-2

(18' πέν., 56' Αρναούτοβιτς)

Για τη δεύτερη θέση καθοριστικό βήμα έκανε η Ουαλία. Με γκολ του Τζέιμς επικράτησε στο Λιχτενστάιν.

Λιχτενστάιν - Ουαλία 0-1

(62' Τζέιμς)