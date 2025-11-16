Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Προκρίθηκε η σαρωτική Πορτογαλία με 9 γκολ στην Αρμενία

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν επηρέασε σε τίποτα τους Ίβηρες που συνέτριψαν την Αρμενία με 9-1 και εξασφάλισαν την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 – Στα πλέι οφ η Ιρλανδία με νίκη «θρίλερ» στην Ουγγαρία!

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Προκρίθηκε η σαρωτική Πορτογαλία με 9 γκολ στην Αρμενία
Παράσταση στο «Ντραγκάο» έδωσε η Πορτογαλία που δεν είχε τον τιμωρημένο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Ίβηρες ήταν εντυπωσιακοί και εξασφάλισαν και μαθηματικά τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Με εμφατικό τρόπο μάλιστα, καθώς έβαλαν 9 γκολ στην Αρμενία (9-1)!

Οι Πορτογάλοι εξασφάλισαν την πρωτιά στον 6ο όμιλο. Ο Ρενάτο Βέιγκα στο 7’ άνοιξε το σκορ, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με τον Έντουαρντ Σπερστιάν (18΄). Ο Γκονσάλο Ράμος έκανε το 2-1 στο 28΄, ο Ζοάο Νέβες σκόραρε δύο φορές (30΄, 41΄) και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 5-1 με πέναλτι, στο 45+3’. Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε χατ-τρικ (52΄, 72΄ πέναλτι) και ο Νέβες τον ακολούθησε για το 8-1 με το τρίτο προσωπικό τέρμα του, στο 81ο λεπτό, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στο 90+2’.

Στη 2η θέση και στα πλέι οφ για την πρόκριση, η Ιρλανδία. Η οποία νίκησε εκτός έδρας την Ουγγαρία με 3-2. Οι γηπεδούχοι «αυτοκτόνησαν» καθώς ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 80’, ενώ τους αρκούσε και η ισοπαλία.

Η Ουγγαρία προηγήθηκε με τον Ντάνιελ Λούκατς στο 4ο λεπτό, οι Ιρλανδοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Τρόι Πάροτ στο 15΄, αλλά οι γηπεδούχοι ανάκτησαν το προβάδισμα με τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 37΄. Ο Πάροτ ισοφάρισε στο 80΄, ενώ ο ίδιος παίκτης πέτυχε τρίτο γκολ στο 90+6’ για τον Ιρλανδικό θρίαμβο.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6ου ΟΜΙΛΟΥ

Πορτογαλία 13 20-7

Ιρλανδία 10 9-7

Ουγγαρία 8 11-10

Αρμενία 3 3-19

