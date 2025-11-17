Λευκορωσία - Ελλάδα: Φανέλα βασικού σε Τεττέη και Κωστούλα - Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του ομίλου κόντρα στη Λευκορωσία (18/11, 21:45), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζει αλλαγές στο βασικό σχήμα, λόγω και των προβλημάτων που προέκυψαν.

Συγκεκριμένα, οι Βαγγέλης Παυλίδης και Τάσος Μπακασέτας δεν υπολογίζονται, καθώς ο πρώτος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Σκωτία και αποχώρησε ως αλλαγή, ενώ ο αρχηγός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Έτσι, υποψήφιοι για να ξεκινήσουν βασικοί είναι οι Ανδρέας Τεττέη και Μπάμπης Κωστούλας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περεταίρω αλλαγές στην 11άδα, καθώς εξέτισε την τιμωρία του και επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή και ο Κώστας Ζαφείρης.

Οι υποψήφιοι έντεκα

Ο Βλαχοδήμος αναμένεται να είναι ξανά κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος (ή Κουλιεράκης), Ρέτσος και Τσιμίκας έχουν το προβάδισμα στην άμυνα.

Για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Σιώπης και Ζαφείρης διεκδικούν δύο θέσεις. Για τα δύο άκρα της επίθεσης τα φαβορί είναι οι Καρέτσας και Κωστούλας, ενώ υπάρχει ως επιλογή και ο Μασούρας που επίσης ήρθε από τον πάγκο στο Ελλάδα - Σκωτία.

Επιθετικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Τεττέη, ενώ από πίσω του υπάρχει κυρίως η υποψηφιότητα του Μάνταλου, ενώ θα μπορούσε να παίξει εκεί και ο Κωστούλας, με κάποια άλλη επιλογή στα άκρα.

Διαιτητής έχει οριστεί ο 33χρονος Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρζακ (πρώτη κατηγορία UEFA), ήδη γνωστός στο ελληνικό κοινό καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχε σφυρίξει το ντέρμπι Παναθηναϊκός–ΑΕΚ (3-1) για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Βοηθοί του Σίλβεστρζακ θα είναι οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς, τέταρτος διαιτητής έχει οριστεί ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πιότρ Λάσικ και Πάβελ Μάλετς.

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση Λευκορωσία - Ελλάδα θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.