ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»

Η Νταμπλούχος «Ένωση» θα υποδεχθεί τις «πράσινες» σε νοκ άουτ παιχνίδι με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι σε ενδεχόμενη ισοπαλία, δεν προβλέπεται παράταση κι η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι. Από εκεί και πέρα, στα ζευγάρια που υπάρχει ομάδα από μικρότερη κατηγορία, αυτή είναι που θα αγωνιστεί γηπεδούχος, ανεξαρτήτως κλήρωσης.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

ΑΟ Τρίκαλα 2011 – ΑΟ Αγίας Παρασκευής

ΟΦΗ – ΑΟ ΡΕΑ

Φωστήρας Καισαριανής – ΑΕ Μυκόνου

ΑΣ Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ

Άρης Θεσσαλονίκης – ΝΠΣ Βόλος

ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Οδυσσέας Μοσχάτου

