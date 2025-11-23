Super League 2: Νίκες για Αστέρα Τρίπολης Β’ και Πανιώνιο – Τα αποτελέσματα
Οι Νεοσμυρνιώτες επικράτησαν στη γειτονική Καλλιθέα, ενώ οι Αρκάδες έφυγαν με τρεις βαθμούς από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης – Αποτελέσματα και βαθμολογίες στους δύο ομίλους.
Ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική στη Super League 2. Στον Α’ όμιλο, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 1-0 στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Στο 59ο λεπτό ο Σιμόνι σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 86’, αλλά ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε την εκτέλεση του Κωστίκα.
Στο ντεμπούτο του Γιάννη Γκούμα στον πάγκο, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε 1-0 του Μακεδονικού. Ο Εμιλιάνο Μπούλαρι ήταν ο παίκτης που έκρινε το ματς στο 63ο λεπτό.
SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ηρακλής – Καβάλα 1-0
Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1
Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 0-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ηρακλής 27
2. Νίκη Βόλου 26
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23
5. ΠΑΟΚ Β΄ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11
7. Καβάλα 9
8. Καμπανιακός 8
9. ΠΑΣ Γιάννινα 8
10. Μακεδονικός 5
Στον Β’ όμιλο, ο Πανιώνιος στο γειτονικό ντέρμπι επικράτησε στην έδρα της Athens Kallithea με 1-0. Ο Παπαγεωργίου σημείωσε στο 45΄ το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στους Νεοσμυρνιώτες, οι οποίοι παραμένουν αήττητοι.
Εκτός έδρας νίκη πήρε και η Μαρκό, επικρατώντας 2-1 κόντρα στην Ηλιούπολη. Ο Κρέτσι με αυτογκόλ έκανε το 0-1, για να έρθεο ο Μίγια να ισοφαρίσει στο 55’. Ο Μιούλερ στο 59’ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.
Αιγάλεω και Παναργειακός έμειναν στο 0-0. Ο Τάτσης στο 44’ είχε δοκάρι, ενώ στο 48’ ο Κυρίτσης απέκρουσε το πέναλτι του Τσάνι.
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2
Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0
Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 0-1
Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 1-2
Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 29
2. Πανιώνιος 24 -10αγ.
3. ΓΣ Μαρκό 19
4. Athens Kallithea FC 17
5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Αιγάλεω 11 -10αγ.
8. Ηλιούπολη 7
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 4