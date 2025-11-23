ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 στην Τούμπα κόντρα στην Κηφισιά, για την 11η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες ύστερα από την ήττα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 43′ όταν έπειτα από κόρνερ του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Οζντόεβ πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να χτυπά στο κεφάλι του Σιμόν και να καταλήγει στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, ολοκλήρωσαν το ματς με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Χούγκο Σόουζα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 73′.

Ο Τάισον σφράγισε τη νίκη για τον Δικέφαλο πλασάροντας με το δεξί από κοντά ύστερα από ασίστ του Ζίβκοβιτς στο 89′, ενώ με παρόμοιο τρόπο στο 90’+2′ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ξανά από ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Δείτα τα highlights του αγώνα: