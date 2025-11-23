ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον τέλειωσε το ματς κι έδιωξε το άγχος

Ο Τάισον πέτυχε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα κι έδωσε στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 3-0 σε ένα αγχωτικό ματς κόντρα στην Κηφισιά των δέκα παικτών. 

Newsbomb

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον τέλειωσε το ματς κι έδιωξε το άγχος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του και παίζοντας όσο χρειαζόταν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στην Τούμπα, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, παραμένοντας στη δεύτερη θέση και στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Οι «ασπρόμαυροι» οφείλουν πολλά στον Γίρι Παβλένκα και τις επεμβάσεις που έκανε στα πρώτα λεπτά των δύο ημιχρόνων.

Από εκεί και πέρα, το αυτογκόλ του Νταβίντ Σιμόν (43’) έβαλε το… νερό στ’ αυλάκι, για να ακολουθήσει η αποβολή του Ούγκο Σόουζα (73’) και τα δύο γκολ του Τάισον (88’, 90’+3’) για να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος, με το δυνατό σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σαφώς σημαντικότερη απειλή ήταν αυτή δευτερόλεπτα αργότερα, στην απέναντι εστία, με τον Γίρι Παβλένκα να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Παναγιώτη Τζίμα, έπειτα από την ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη που νίκησε κατά κράτος τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Τεττέη αστόχησε με προβολή προ του Παβλένκα στο επόμενο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να… δείχνουν τα δόντια τους.

Μετά το 25’ οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές. Το γκολ του Δημήτρη Πέλκα, μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Σουαλιό Μεϊτέ και το γύρισμα του Γιώργου Γιακουμάκη ακυρώθηκε καθώς ο διεθνής φορ ήταν εκτεθειμένος ενώ στο ημίωρο, ο Σιμόν έδιωξε την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή και προ του Δημήτρη Πέλκα, μετά το γύρισμα του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Στο 32’, ο Βασίλης Ξενόπουλος μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Τάισον, στο… κλείσιμο του ξεσπάσματος των «ασπρόμαυρων».

Εν τέλει, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν τη λύση από στημένη φάση. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 1-0 στο 43’. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους που είχε πολλά νεύρα κι ένταση, έπειτα από μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ζόαν Σάστρε και τον Τζέρεμι Αντονίσε.

Όπως στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά πρώτη έφτασε κοντά σε γκολ. Ο Παβλένκα και πάλι, όμως, αρνήθηκε στους φιλοξενούμενους με τρομερή επέμβαση στο αριστερό του «γάμα», διώχνοντας σε κόρνερ το εξαιρετικό γυριστό του Ματίας Εσκιβέλ. Ο ρυθμός έπεσε με τους φιλοξενούμενους να προχωρούν σε τριπλή αλλαγή πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, αναζητώντας την ισοφάριση.

Κι εκεί που… δεν κουνιόταν φύλλο, ήρθε στο 73’ η αποβολή του Σόουζα για να αλλάξει τα αριθμητικά δεδομένα. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φράγμα στον Οζντόεφ, αφήνοντας με δέκα την Κηφισιά. Με παίκτη παραπάνω, οι Ζίβκοβιτς και Τάισον κατάφεραν να συνεργαστούν αγαστά σε δύο περιπτώσεις, με τον 37χρονο Βραζιλιάνο να σκοράρει δις για το τελικό 3-0 και να πανηγυρίζει σαν... παππούς με μαγκούρα.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 26 βαθμούς, δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και θα υποδεχθεί στην Τούμπα (Πέμπτη 27/11, 19:45) την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Η Κηφισιά, από την άλλη, έμεινε στην 8η θέση με 12 βαθμούς κι ελπίζει πως, με τις επιστροφές των πολλών απόντων (έξι τιμωρημένοι, ένας τραυματίας) θα έχει καλύτερη τύχη υποδεχόμενη τον ουραγό Πανσερραϊκό (29/11, 19:30).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε (67’ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67’ Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (59’ Λαρούτσι), Αντονίσε (59’ Ζέρσον Σόουζα), Τζίμας (78’ Πέτκοφ), Τεττέη, Εμπό, Ρουκουνάκης (72’ Μούσιολικ), Εσκιβέλ (59’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:26ΚΟΣΜΟΣ

«Τρομερή πρόοδο» βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται από αύριο – Tα κριτήρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης 0-0: Κυριαρχεί η «Ένωση», δοκάρι οι φιλοξενούμενοι

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς απορρίπτει το σχέδιο των ΗΠΑ: «Δεν θα γίνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μας»

21:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η απάτη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Φτιάχνουν ψεύτικες εικόνες με ωμά φαγητά για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ύποπτα μπαλόνια στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

21:19TRAVEL

Τα τρία ομορφότερα χωριά του Πηλίου

21:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Αποθέωση για τον Μανόλο Χιμένεθ! Βραβεύθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο (video)

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα ώθηση για αγορά κατοικίας ως λύση στον «βραχνά» των κλειστών ακινήτων

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον τέλειωσε το ματς κι έδιωξε το άγχος

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προσωπικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ»

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Μπακασέτας πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο το γκολ στις Σέρρες - Βίντεο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στη νότια Κρήτη - 17.650 αφίξεις από την αρχή του έτους

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι 14 εκατοστών - Βίντεο ντοκουμέντο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς απορρίπτει το σχέδιο των ΗΠΑ: «Δεν θα γίνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μας»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα ώθηση για αγορά κατοικίας ως λύση στον «βραχνά» των κλειστών ακινήτων

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 - Το επεισόδιο του Πετριτσίου

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται από αύριο – Tα κριτήρια

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι 14 εκατοστών - Βίντεο ντοκουμέντο

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

19:40LIFESTYLE

Η «εκρηκτική» εμφάνιση-έκπληξη της Beyoncé στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ