Παναθηναϊκός: Οι επικές αντιδράσεις στην γκολάρα του Γεντβάι και το πάρτι στις εξέδρες - Βίντεο

Με απόλυτα κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άντεξε παρά τις πάμπολλες απουσίες του, αλλά και τις νέες «απώλειες» με τους τραυματισμούς των Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν κι επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εμφατικό 3-0 στις Σέρρες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν «μέταλλο» νικητή υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ κι έφτασαν στο τρίποντο με τα γκολ των Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτα.

Φυσικά, αυτό που θα συζητιέται όλη τη χρονιά πιθανότατα, είναι το γκολ του Κροάτη αμυντικού, ο οποίος σε μια αδιανόητη έμπνευση της στιγμής, πέτυχε το ομορφότερο γκολ έως τώρα στη σεζόν με απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι.

Ένα τέρμα που «τρέλανε» τον κόσμο στο γήπεδο, όσους έβλεπαν από την τηλεόραση, αλλά και όσους ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τρομερές ατάκες, όπως φαίνεται και από την παρακάμερα των «πρασίνων» για το παιχνίδι.

Επίσης, μεγάλο βάρος πέφτει στο πάρτι των οπαδών του Τριφυλλιού στις εξέδρες, που έκαναν το γήπεδο να θυμίζει Λεωφόρο.

Δείτε το βίντεο:

