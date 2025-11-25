Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδεκατισμένοι οι Ισπανοί στον Πειραιά

Με πολλά και μεγάλα προβλήματα αναμένεται να ταξιδέψει η Ρεάλ Μαδρίτης για την Ελλάδα και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Μετά την απουσία του Τίμπο Κουρτουά, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της ομάδας στο Βαλντεμπέμπας υποφέροντας από γαστρεντερίτιδα, η οποία τον εμπόδισε να προπονηθεί κανονικά, εκτός θα είναι και ο Ντιν Χούισεν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα εναντίον της Έλτσε με ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του σήμερα, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στην Αθήνα εξαιρετικά απίθανη.

Η συμμετοχή του Μασταντουόνο επίσης δεν έχει ούτε επιβεβαιωθεί, ούτε αποκλειστεί. Έχει προπονηθεί με την ομάδα, αλλά δεν είναι σαφές εάν θα ταξιδέψει με την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρόλο που οι Τσουαμένι και Ρούντιγκερ αναμενόταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, έχασαν και οι δύο τη σημερινή προπόνηση, επομένως η συμμετοχή τους στον αυριανό αγώνα είναι επίσης αβέβαιη. Νοκ άουτ έχουν τεθεί και οι Μιλιτάο, Καρβαχάλ, οι οποίοι εξακολουθούν να αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους.

Μέσα σε όλα αυτά η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να αντιμετωπίσει και τα εσωτερικά προβλήματα, με παίκτες της ομάδας, προεξάρχοντος του Βινίσιους, να εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο.