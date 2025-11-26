Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια κόντρα στη Στουρμ – Στην αποστολή ο Ισπανός

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Στουρμ Γκρατς, έφερε ευχάριστα νέα. Ο Πέδρο Τσιριβέγια ξεπέρασε τη φλεγμονή που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ματς με τους Αυστριακούς στο ΟΑΚΑ.

Είναι κανονικά στην αποστολή ο έμπειρος χαφ, όπως και οι Κώτσιρας-Καλάμπρια που επιστρέφουν από σημαντικό διάστημα απουσίας. Παράλληλα, στις επιλογές είναι και ο Πάντοβιτς, αφού αποφασίστηκε να μην αλλάξει η λίστα με επιστροφή του Ντέσερς σε αυτό το ματς.

Εκτός είναι οι Πελίστρι, Σάντσες, που έκαναν ατομικό πρόγραμμα, καθώς και οι Κυριακόπουλος, Λαφόν, που έκαναν θεραπεία. Όπως φυσικά και ο τιμωρημένος Σιώπης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.