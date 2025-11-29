Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι

Η σύντομη προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση στην έδρα του Παναιτωλικού (Κυριακή 30/11), ολοκληρώθηκε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι. Ενώ σε αυτή συμπεριέλαβε τον Πιρόλα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας