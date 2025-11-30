Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!

Στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια η «Φλα».

Η ομάδα του Φελίπε Λουίς νίκησε στον τελικό που διεξήχθη στη Λίμα του Περού μπροστά σε 50.000 θεατές, έχοντας «χρυσό» σκόρερ τον Ντανίλο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά «δυναμίτη» στο 67ο λεπτό.

Η Φλαμένγκο έφτασε τα τέσσερα τρόπαια κι έγινε η ομάδα από τη Βραζιλία με τις περισσότερες κούπες στο Copa Libertadores. Μάλιστα, με αυτή την επιτυχία της εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Διηπειρωτικό Κύπελλο του Δεκεμβρίου, το Recopa Sudamericana του 2026 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029.

Επίσης, ο Φελίπε Λουίς έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του θεσμού, ο οποίος σηκώνει το τρόπαιο τόσο ως παίκτης, όσο κι ως προπονητής! Ο πρώτος ήταν ο Ρενάτο Πορταλούπι, ο οποίος τα είχε καταφέρει με την Γκρέμιο το 1983 (ως παίκτης) και το 2017 (ως προπονητής).

Τα highlights του Παλμέιρας - Φλαμένγκο

