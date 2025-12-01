Κύπελλο Ελλάδας: Παπαπέτρου στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής
Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι ο πρώτος Έλληνας διαιτητής που σφυρίζει ντέρμπι στην χώρα μας, καθώς ορίστηκε στο Άρης - ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Πιστή… στις εξαγγελίες της για τη φετινή σεζόν έμεινε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, καθώς στο πρώτο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δεν κάλεσε ξένο ρέφερι, αλλά έδωσε το… χρίσμα σε Έλληνα και συγκεκριμένα στον Τάσο Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης (03/12) θα σφυρίξει το Άρης - ΠΑΟΚ.
Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά διαιτητής θα είναι ο Βασίλης Φωτιάς, στο ΑΕΚ-ΟΦΗ ο Άγγελος Ευαγγέλου και στο Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός ο Κωνσταντίνος Κατοίκος.
Συνοπτικά, οι ορισμοί για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|4.1
|04/12/2025
|17:00
|ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|-
|-
|-
|-
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|4.1
|03/12/2025
|13:30
|ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
|ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|-
|-
|-
|-
|ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|4.1
|03/12/2025
|15:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ
|Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|-
|-
|-
|-
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|4.1
|03/12/2025
|15:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ "ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"
|ATHENS KALLITHEA FC
|ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 2024
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|-
|-
|-
|-
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|4.1
|03/12/2025
|16:00
|AEL FC ARENA
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΤΣΑΣ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|-
|-
|-
|-
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|4.1
|03/12/2025
|17:00
|ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ASTERAS AKTOR FC
|ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|-
|-
|-
|-
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|4.1
|03/12/2025
|17:30
|OPAP ARENA
|ΠΑΕ ΑΕΚ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|4.1
|03/12/2025
|19:30
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|4.1
|03/12/2025
|21:30
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ
|ΠΑΕ ΑΡΗΣ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|IVAN BEBEK
|ΕΠΟ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|4.1
|02/12/2025
|19:00
|ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
|ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΤΑΒΕΛΑΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|-
|-
|-
|-
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
