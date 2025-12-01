«Τρέλα» στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος αποθέωσε τον Νίκολιτς κι έδωσε πριμ στους παίκτες

Η «Ένωση» νίκησε 3-2 το «τριφύλλι» σε ένα… τρελό ματς, όπου απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στα αποδυτήρια, όπου αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με τη σειρά τους ζήτησαν πριμ.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ δεν τους χάλασε το χατίρι κι απάντησε ότι θα δώσει 200.000 ευρώ! Νωρίτερα, πήγε και τους χαιρέτησε έναν – έναν, ενώ αστειευόμενος είπε στον Περέιρα για το αίτημα του πριμ ότι: «πέντε λεπτά έπαιξες».

Στην ομιλία του ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης», είπε: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, με πολύ μεγάλο σασπένς. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε… Ο προπονητής μας το αξίζει, ο Χαβιέρ το αξίζει, όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη… Ναι ή όχι; 200.000 ευρώ».

Δείτε το βίντεο με όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάριου Ηλιόπουλου στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ:

