Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η ΑΕΚ πέρασε από τη Λεωφόρο με μεγάλη νίκη 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ματς που έκλεισε τη 12η αγωνιστική της Super League και συνεχίζει να κυνηγάει την κορυφή απ’ το -3.

Την ίδια ώρα το Τριφύλλι, κάνοντας τραγικά αμυντικά λάθη, αν και ισοφάρισε στο 90’ με τον Τζούρισιτς, έχυσε ξανά την καρδάρα με το... γάλα στις καθυστερήσεις με πέναλτι στον Κοϊτά που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόβιτς και βρίσκεται πια στο -13 απ’ την κορυφή με έναν αγώνα λιγότερο.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: