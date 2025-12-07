Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-1: «Μοιρασιά» στο ματς της Αρκαδίας

Προηγήθηκε η ομάδα της Τρίπολης νωρίς, καλύτερος ο Λεβαδειακός στη συνέχεια και κατάφερε να ισοφαρίσει στην τελική ευθεία του ματς.

Newsbomb

Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-1: «Μοιρασιά» στο ματς της Αρκαδίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Asteras Aktor ήθελε να πάρει το ματς με τακτική και σφιχτό παιχνίδι, ο Λεβαδειακός όμως δεν λέει να χάσει στο πρωτάθλημα. Το τελικό 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» ήρθε να «σφραγίσει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στην πρώτη φάση του παιχνιδιού με τον Αλάγκμπε. Ακολούθησε σωστή τακτική προσέγγιση ανασταλτικά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο Λεβαδειακός να δημιουργήσει κινδύνους.

Η είσοδος των Λαγιούς και Μπάλτσι άλλαξε κάπως την εικόνα, η ομάδα της Βοιωτίας άρχισε να απειλεί και τελικά 13 λεπτά πριν τα 90 ήρθε η ισοφάριση. Έτσι η αναμέτρηση έμεινε στην ισοπαλία η οποία δεν άρεσε σε κανέναν απ’ τους δύο.

Ο Λεβαδειακός με το βαθμό που πήρε πήγε στους 22 και «έπιασε» τον Βόλο στην 4η θέση. Ο Asteras Aktor ανέβηκε στους 12.

Το φιλμ του αγώνα

7’ Γκολ 1-0: Ο Μεντιέτα εκτέλεσε κόρνερ, ο Ιβάνοφ πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Τσοκάι έδιωξε πάνω στη γραμμή για να έρθει ο Αλάγκμπε να πάρει το «ριμπάουντ» και να στείλει την μπάλα με σουτ στα δίχτυα!

11' Καλή σέντρα του Τσάπρα, δεν βρήκε την μπάλα με προβολή ο Πεντρόζο.

17’ Ο Μεντιέτα σε απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ, σε ετοιμότητα ο Λοντίγκιν έδιωξε.

28’ Ο Λιάγκας έκανε το λάθος, ο Μακέντα προσπάθησε να κλέψει, αλλά ο Λοντίγκιν σε ετοιμότητα βγήκε και έσωσε την ομάδα του.

31’ Ο Τσάπρας επιχείρησε σουτ από δύσκολη γωνία, όμως δε βρήκε στόχο.

43’ Εκτός εστίας η προσπάθεια του Παλάσιος με σουτ εντός περιοχής.

48’ Ο Όζμπολτ από μακρινή απόσταση δοκίμασε το πόδι του, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.

70’ Ο Λαγιούς έκανε τη σέντρα, ο Όζμπολτ πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

77’ Γκολ 1-1: Ο Τσάπρας από δεξιά έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε μετά από κόντρες στον Μπάλτσι που σούταρε ένα βήμα μέσα απ’ την περιοχή και νίκησε τον Παπαδόπουλο για την ισοφάριση!

87’ Ο Όζμπολτ σε διαγώνια θέση έτοιμος να σουτάρει, τον πρόλαβε ο Παπαδόπουλος και έδιωξε σε κόρνερ.

87’ Κόρνερ για τον Λεβαδειακό, ο Μάγκνουσον απ’ το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

90+5’ Βολέ του Καλτσά εντός περιοχής, δεν βρήκε στόχο ο έμπειρος μεσοεπιθετικός.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Αλάγκμπε, Μούμο, Ιβάνοφ – Μάγκνουσον.

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (79’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης), Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Κετού, Μεντιέτα (66’ Μούμο), Μακέντα (67’ Τζοακίνι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Όζμπολτ (87’ Γιούριτς), Πεντρόζο (60’ Μπάλτσι), Παλάσιος (90’+2’ Μανθάτης), Βέρμπιτς (60’ Λαγιούς).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που εγκλωβίστηκε στα Αστερούσια Όρη

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πανικός στην «OPAP Arena» για τον Τόνι Σαβέβσκι – Ακόμα κι ο Μανωλάς πήρε αυτόγραφο!

19:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία - Αύριο θα κριθεί η μάχη

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» του Έλον Μασκ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Οι πολιτικοί είναι προδότες του λαού τους»

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2: Νέα «γκέλα» με πέναλτι στο 99΄ για το Τριφύλλι

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ - Παναθηναϊκος 2-2 (ΤΕΛΙΚΟ): Πήρε τον βαθμό στο 99' με πέναλτι η Λάρισα

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: H ανάρτηση του καταφυγίου για την τραγωδία με τον 2χρονο Λίο - «Η επίθεση του πίτμπουλ δεν έγινε στο σπίτι της γιαγιάς»

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Συνελήφθη 25χρονος για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μπουγέλο των «πράσινων» στον Νίκο Ρογκαβόπουλο

19:13LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Πόζαρε γυμνή στο Instagram κρατώντας χαριτωμένα το στήθος της - «Βροχή» τα σχόλια των θαυμαστών

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-1: «Μοιρασιά» στο ματς της Αρκαδίας

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Άρης: LIVE το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε για τα φορτηγά το τελωνείο Προμαχώνα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στην Κίσσαμο - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: Ιβανούσετς βασικός, στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί αυτοτραυματίζονται οι έφηβοι: Ένας στους τρεις έχει προσπαθήσει να προκαλέσει κακό στον εαυτό του

18:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπέτσες: 79χρονος απέρριπτε λύματα από το βυτιοφόρο του μέσα στο δάσος

18:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: H ανάρτηση του καταφυγίου για την τραγωδία με τον 2χρονο Λίο - «Η επίθεση του πίτμπουλ δεν έγινε στο σπίτι της γιαγιάς»

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2: Νέα «γκέλα» με πέναλτι στο 99΄ για το Τριφύλλι

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» του Έλον Μασκ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Οι πολιτικοί είναι προδότες του λαού τους»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή επ’ αόριστον η Ιόνια Οδός με μπλόκα σε Άρτα και Αιτωλοακαρνανία

19:13LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Πόζαρε γυμνή στο Instagram κρατώντας χαριτωμένα το στήθος της - «Βροχή» τα σχόλια των θαυμαστών

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Φάμελλο η «Αυγή» - Παραιτήθηκε ο Σουρμελίδης για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών

18:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Ιστορικό ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα - Βίντεο με τις 12 τρίποντες «βόμβες»

17:53LIFESTYLE

Δάκρυσε η Μπέττυ Μαγγίρα για την Μαρινέλλα: «Αυτή η γυναίκα είναι δώρο Θεού για εμένα»

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ Τζούνιορ: «Η Ουκρανία πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία - Ίσως αποσυρθούμε από το σχέδιο ειρήνης» - Επίθεση και στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ