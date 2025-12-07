Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-1: «Μοιρασιά» στο ματς της Αρκαδίας

Ο Asteras Aktor ήθελε να πάρει το ματς με τακτική και σφιχτό παιχνίδι, ο Λεβαδειακός όμως δεν λέει να χάσει στο πρωτάθλημα. Το τελικό 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» ήρθε να «σφραγίσει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στην πρώτη φάση του παιχνιδιού με τον Αλάγκμπε. Ακολούθησε σωστή τακτική προσέγγιση ανασταλτικά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο Λεβαδειακός να δημιουργήσει κινδύνους.

Η είσοδος των Λαγιούς και Μπάλτσι άλλαξε κάπως την εικόνα, η ομάδα της Βοιωτίας άρχισε να απειλεί και τελικά 13 λεπτά πριν τα 90 ήρθε η ισοφάριση. Έτσι η αναμέτρηση έμεινε στην ισοπαλία η οποία δεν άρεσε σε κανέναν απ’ τους δύο.

Ο Λεβαδειακός με το βαθμό που πήρε πήγε στους 22 και «έπιασε» τον Βόλο στην 4η θέση. Ο Asteras Aktor ανέβηκε στους 12.

Το φιλμ του αγώνα

7’ Γκολ 1-0: Ο Μεντιέτα εκτέλεσε κόρνερ, ο Ιβάνοφ πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Τσοκάι έδιωξε πάνω στη γραμμή για να έρθει ο Αλάγκμπε να πάρει το «ριμπάουντ» και να στείλει την μπάλα με σουτ στα δίχτυα!

11' Καλή σέντρα του Τσάπρα, δεν βρήκε την μπάλα με προβολή ο Πεντρόζο.

17’ Ο Μεντιέτα σε απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ, σε ετοιμότητα ο Λοντίγκιν έδιωξε.

28’ Ο Λιάγκας έκανε το λάθος, ο Μακέντα προσπάθησε να κλέψει, αλλά ο Λοντίγκιν σε ετοιμότητα βγήκε και έσωσε την ομάδα του.

31’ Ο Τσάπρας επιχείρησε σουτ από δύσκολη γωνία, όμως δε βρήκε στόχο.

43’ Εκτός εστίας η προσπάθεια του Παλάσιος με σουτ εντός περιοχής.

48’ Ο Όζμπολτ από μακρινή απόσταση δοκίμασε το πόδι του, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.

70’ Ο Λαγιούς έκανε τη σέντρα, ο Όζμπολτ πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

77’ Γκολ 1-1: Ο Τσάπρας από δεξιά έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε μετά από κόντρες στον Μπάλτσι που σούταρε ένα βήμα μέσα απ’ την περιοχή και νίκησε τον Παπαδόπουλο για την ισοφάριση!

87’ Ο Όζμπολτ σε διαγώνια θέση έτοιμος να σουτάρει, τον πρόλαβε ο Παπαδόπουλος και έδιωξε σε κόρνερ.

87’ Κόρνερ για τον Λεβαδειακό, ο Μάγκνουσον απ’ το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

90+5’ Βολέ του Καλτσά εντός περιοχής, δεν βρήκε στόχο ο έμπειρος μεσοεπιθετικός.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Αλάγκμπε, Μούμο, Ιβάνοφ – Μάγκνουσον.

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (79’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης), Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Κετού, Μεντιέτα (66’ Μούμο), Μακέντα (67’ Τζοακίνι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Όζμπολτ (87’ Γιούριτς), Πεντρόζο (60’ Μπάλτσι), Παλάσιος (90’+2’ Μανθάτης), Βέρμπιτς (60’ Λαγιούς).