Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο

Οι διοργανωτές με πρωταγωνιστή τον Μπραχίμ Ντίας πήραν την πρόκριση κόντρα στην Τανζανία, παρά το σοκ με τον τραυματισμό του Ουναΐ.

Newsbomb

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγη ώρα πριν τον αγώνα του Μαρόκου με την Τανζανία, έγινε γνωστό πως ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μένει εκτός για 6 εβδομάδες και φυσικά χάνει τη συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα συνεχίζει κανονικά, καθώς απέκλεισε την Τανζανία. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν 1-0 με σκόρερ τον Μπραχίμ Ντίας στο 64’. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 77’.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:55LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Δεν άφησε πολλά στη φαντασία, αλλά στήριξε τον Τιμοτέ Σαλαμέ

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης

21:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θεοφάνια: Με λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 8 μποφόρ θα πετάξουμε τον σταυρό

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Ζημιά σε οπτικό καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα - Υπό διερεύνηση το συμβάν

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

21:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Γιατί η Αμερικανίδα πρέσβης έγινε «θέμα συζήτησης στην Αθήνα» και αγαπημένη των παπαράτσι

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί τη Ροντρίγκες: «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο»

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: «Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας»

20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πέντε θάνατοι μέσα σε μια ημέρα – Ένας νεκρός στα Χανιά

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας», γράφει το Χαμόγελο του Παιδιού, αποχαιρετώντας τον

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Δεν χάνει ευκαιρία για τις φαντασιώσεις του ο Μίτσκοσκι με αφορμή τον Μαδούρο: «Το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε εις βάρος της "Μακεδονίας"»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί τη Ροντρίγκες: «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ελβετών τα παράτησε όλα και γυρίζει τον κόσμο με... ωτοστόπ - Τους πήραμε στα διόδια Σχηματαρίου, αυτή είναι η ιστορία τους

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ