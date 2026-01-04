Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο

Λίγη ώρα πριν τον αγώνα του Μαρόκου με την Τανζανία, έγινε γνωστό πως ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μένει εκτός για 6 εβδομάδες και φυσικά χάνει τη συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα συνεχίζει κανονικά, καθώς απέκλεισε την Τανζανία. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν 1-0 με σκόρερ τον Μπραχίμ Ντίας στο 64’. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 77’.