Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος και Αστέρας-ΑΕΚ

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στην Super League, καθώς στις 17:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:30 ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί την ΑΕΚ με κάλυψη από το Novapsorts Prime και στις 20:00 η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

