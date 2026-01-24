Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος και Αστέρας-ΑΕΚ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (24/01).

Ολυμπιακός - Βόλος
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στην Super League, καθώς στις 17:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:30 ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί την ΑΕΚ με κάλυψη από το Novapsorts Prime και στις 20:00 η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
  • 14:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ Premier League
  • 14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Τσάρλτον EFL Championship
  • 15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα La Liga
  • 15:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Νίκη Βόλου Super League 2
  • 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τορίνο Serie A
  • 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL
  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Άρης Betsson Stoiximan GBL
  • 16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Λειψία Bundesliga
  • 16:30 Novasports 6HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ Bundesliga
  • 16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
  • 16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
  • 16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
  • 17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς Premier League
  • 17:00 Novasports Start Φούλαμ – Μπράιτον Premier League
  • 17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Τότεναμ Premier League
  • 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χαλ – Σουόνσι EFL Championship 2025-26
  • 17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Εσπανιόλ La Liga
  • 17:30 Novasports Extra 2 Άγιαξ – Φόλενταμ Eredivisie
  • 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα Stoiximan GBL
  • 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
  • 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Κάλιαρι Serie A
  • 19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League
  • 19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Stoiximan Super League
  • 19:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ Bundesliga
  • 19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπιλμπάο La Liga
  • 19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Νέομ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
  • 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέογκαν – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
  • 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρούκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
  • 20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
  • 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
  • 21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Μπρέντα Eredivisie
  • 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Βοστόνη
  • 21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2
  • 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Λάτσιο Serie A
  • 22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
  • 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA
  • 23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2025

